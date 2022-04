Calcio. Eccellenza: colpaccio Albenga al "Brin", Thomas Graziani piega 1-0 una brutta Cairese

CAIRESE - ALBENGA 0-1 (24' T. Graziani)

Triplice fischio al "Brin": colpo esterno dell'Albenga firmato Thomas Graziani, una Cairese irriconoscibile finisce ko 1-0 e perde ulteriore terreno dal trenino di testa. Grande prova da parte della squadra di Ferraro, che sale a quota 10 in classifica

91' quattro di recupero, Albenga ancora a centimetri dal 2-0 con il diagonale di Sanci

90' Anich scalda i guantoni di Moraglio con una velenosa punizione dai ventidue metri, chiude in avanti la squadra di Ferraro

88' CAIRESE IN DIECI, SECONDO GIALLO PER PIANA: giornata fin qui da dimenticare per i gialloblu. Entra intanto Lupo al posto di Jebbar

85' ammonito Piana, fermato in maniera irregolare Gargiulo

82' Moraglio chiude lo specchio sul diagonale di Graziani T., si aprono praterie per le ripartenze degli ingauni

80' Albenga pericolosa in contropiede: Dagnino appoggia a Graziani G., dribbling secco al limite e destro potente che finisce abbondantemente alto

76' entra anche Gibilaro al posto di Basso, fase del match molto spezzettata

74' Briano per Colombo, altra sostituzione operata dalla panchina gialloblu

72' corner di Campelli che pesca Tissone sul secondo palo, sinistro al volo debole e centrale controllato senza problemi da Vernice

70' entra Sanci al posto di Beluffi, primo cambio ordinato da Ferraro

66' pallone in verticale per Berretta, l'aggancio non è dei migliori e l'Albenga si rifugia in angolo

62' autentico miracolo di Moraglio su T. Graziani: incredibile colpo di reni sul colpo di testa schiacciato da parte dell'attaccante bianconero e sfera deviata in angolo con la mano di richiamo

58' ammonito Tissone, si innervosisce la Cairese, che non riesce a fare praticamente nulla all'interno del campo. Asfissiante la pressione da parte dell'Albenga

54' disimpegno molto rischioso da parte della Cairese, Moraglio riceve poi la sfera di testa da parte di Colombo evitando guai peggiori, ma restano evidenti i problemi in fase di costruzione da parte degli uomini di Alessi e Bresci

51' stop di petto e destro di prima intenzione da parte di Dagnino, Facello si oppone con il corpo

47' spunto di Durante sulla sinistra, saltati in velocità due avversari prima del cross basso in mezzo dove Berretta calcia di prima col mancino spedendo di poco alto sopra la traversa

Subito due novità tra le fila della Cairese: dentro Pastorino e Facello, restano negli spogliatoi Saviozzi e Babyluk

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo: conduce meritatamente l'Albenga 1-0 su una Cairese fin qui irriconoscibile, decide al momento il gol di Thomas Graziani

45' Berretta dal limite dell'area raccoglie una corta respinta della difesa bianconera e calcia di prima non trovando lo specchio della porta. Si andrà avanti ancora per due minuti

42' c'è il giallo per Gargiulo, partita sempre spigolosa qui al "Brin"

36' si rivede in avanti anche la Cairese, Tissone conquista un corner che Campelli calcia malamente sul primo palo favorendo il disimpegno degli ingauni

33' Barisone gira di testa una punizione dalla trequarti di Anich, deviazione di un giocatore gialloblu ed ennesimo corner a favore dell'Albenga

31' ci prova Jebbar all'interno dell'area avversaria, conclusione smorzata da Colmbo che subisce anche fallo dal numero ventisei bianconero

28' in grande condizione la squadra di Ferraro, che pressa a tutto campo impedendo ai padroni di casa di esprimere il proprio gioco

25' Cairese in bambola, Beluffi ruba palla al limite e calcia immediatamente in porta, Moraglio respinge in tuffo

24' IL VANTAGGIO DELL'ALBENGA! Grande sinistro di prima intenzione da parte di Thomas Graziani, nulla da fare per Moraglio. 0-1 al "Brin"

22' destro dal limite di Beluffi che colpisce in pieno la schiena di Doffo, ha preso campo in questa fase la formazione bianconera

20' ancora Albenga pericolosa sull'asse mancino Jebbar-Dagnino, Moraglio respinge in angolo il cross basso dell'ex Vado

16' si affaccia in avanti anche la squadra di Ferraro, corner di Anich e colpo di testa sul primo palo da parte di Graziani T. che termina sull'esterno della rete dando l'illusione ottica del gol

11' bello spunto di Durante sulla sinistra, primo angolo a favore dei gialloblu

10' primi dieci minuti di gara nel complesso equilibrati, molto aggressiva la formazione di Ferraro che cerca di chiudere ogni linea di passaggio

2' Cairese in completo blu e calzettoni gialli, divisa nera per l'Albenga. Da segnalare un particolare abbastanza curioso sul look del portiere ingauno Vernice, in campo con una pettorina verde fosforescente sopra la maglia nera...

1' inizia la sfida!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CAIRESE: Moraglio, Colombo, Durante, Bablyuk, Doffo, Tissone, Campelli, Piana, Poggi, Berretta, Saviozzi

A disposizione : Calizzano, Moretti, Boveri, Turco, Facello, Brignone, Briano, Gaggero, Pastorino

Allenatore : Giuliano Bresci (Diego Alessi squalificato)

ALBENGA: Vernice, Barisone, Dagnino, Anich, Basso, Gargiulo, Beluffi, Graziani G., Graziani T., Jebbar, Puddu

A disposizione : Scalvini, Patrucco, Lupo, Sanci, Gibilaro, Belvedere, Schiano