Calcio. Eccellenza, si entra nel vivo: la Fezzanese tenta l'allungo, savonesi obbligate a vincere per restare in scia

E' una domenica che potrebbe delineare in maniera ancor più chiara la classifica delle due poule playoff e playout del campionato di Eccellenza.

Partendo dalla lotta per la promozione in Serie D, le formazioni savonesi, dopo i risultati maturati nell'ultimo turno, hanno perso leggermente terreno rispetto alle centro-levantine, che occupano i primi quattro posti con Fezzanese a +2 sul trio RapalloRivarolese, Baiardo e Campomorone.

Proprio l'incrocio tra spezzini e neroverdi (ore 15.00) sarà il match clou di giornata (l'ultima prima della sosta pasquale), mentre la squadra di Podestà aprirà il programma odierno sul campo del Canaletto alle 14.30.

Grande attesa per la sfida del "Brin" tra una Cairese desiderosa di archiviare l'immeritato ko di Fezzano e una sempre più baby Albenga, che ha ormai poco da chiedere alla sua travagliata stagione. Finale-Taggia e Genova Calcio-Campomorone completano il quadro.

In chiave salvezza, con le retrocessioni che quasi certamente saliranno da tre a quattro (in attesa di capire anche il destino dell'Imperia), l'Arenzano punta a mettere un altro tassello ricevendo al "Gambino" la Sestrese, mentre il Pietra Ligure, dopo la mazzata ricevuta in settimana dal Giudice sportivo, vuole dare continuità di risultati ospitando l'ostico Athletic Albaro. Alle 15.00 spazio anche a Busalla-Ventimiglia e Ospedaletti-Rivasamba, nel tardo pomeriggio (ore 18.30) la delicata sfida tra Cadimare e Varazze, entrambe all'ultima chiamata per provare a risalire dai bassifondi della graduatoria.