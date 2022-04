Calcio. Prima Categoria: il Savona entra nella settimana clou della propria stagione, nel pomeriggio spicca Campese-Sampierdarenese

Tre giornate ancora in calendario, unite a una serie di recuperi che nel girone B di Prima Categoria preannunciano una volata finale a dir poco scoppiettante.

La settimana di Pasqua, senza tanti giri di parole, sarà quella decisiva per le ambizioni del Savona. Si parte oggi (ore 15.00) con il match casalingo che vedrà gli striscioni opposti alla Vecchiaudace, per proseguire giovedì sera al "Cige" nell'attesissimo big match contro la Sampierdarenese, a sua volta impegnata questo pomeriggio nell'altro scontro diretto con la Campese: un incastro esaltante da cui uscirà probabilmente fuori la squadra che conquisterà la Promozione diretta.

Il programma odierno partirà come sempre in mattinata. Alle 11.00 Città di Cogoleto-Quiliano&Valleggia e San Cipriano-Letimbro, mentre Vadese e Speranza scenderanno in campo dopo pranzo: gli azzurrogranata alle 15.00 con il Fegino, la formazione di Girgenti un'ora più tardi al "Santuario" contro il Pro Pontedecimo.

Nel girone A occhi puntati sulla lotta playoff e playout, dove la forbice tra secondo/quinto posto e ottavo/undicesimo resta fondamentale in ottica spareggi: per il Pontelungo c'è la sfida con la San Filippo Neri, mentre Andora e Atletico Argentina se la vedranno rispettivamente con Millesimo e Aurora (già sicura di un piazzamento playoff).