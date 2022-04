Calcio. Promozione: Serra Riccò-Praese infiamma la lotta al vertice, per la Voltrese c'è l'insidia Bragno al "Ponzo"

Tre squadre racchiuse sempre nel giro di tre punti, quattro giornate ancora da disputare e due attesissimi scontri diretti che risulteranno sicuramente decisivi per stabilire chi, tra Serrà Ricco, Voltrese e Praese conquisterà il pass diretto per l'Eccellenza.

Il primo big match in calendario andrà in scena proprio nel pomeriggio, quando la formazione di Repetti, reduce dal pesantissimo blitz in casa del Legino, ospiterà proprio la Praese. Un pareggio sarebbe il risultato più gradito alla Voltrese, che non avrà comunque vita facile in casa del Bragno.

Scorrendo la classifica, il Borzoli (che riceve il Ceriale) cercherà di non perdere ulteriore terreno dal trio di testa con l'obiettivo di assicurarsi un posto playoff, diventato invece un traguardo più complicato per Legino e Soccer Borghetto, impegnate in trasferta rispettivamente contro le ultime due della classe, Camporosso e Celle Riviera.

Con la Baia Alassio a riposo, spicca il match casalingo della Veloce contro il GolfoDianese (la formazione di Frumento ha bisogno di punti per restare agganciata al treno playout), a chiudere il programma Vallescrivia-Via dell'Acciaio.

