Calcio. Serie D: Vado per la tranquillità, Imperia per restare agganciata al treno playout: al "Chittolina" va in scena un derby ponentino che vale doppio

Non stanno attraversando certamente il miglior momento della stagione, ma Vado e Imperia hanno bisogno di dare una nuova sterzata importante in vista del rush finale di campionato.

Se per la formazione di Solari la situazione di classifica resta relativamente tranquilla con la soglia dei 40 punti raggiunta domenica scorsa a Chieri, il discorso appare ben diverso in casa nerazzurra, dove sarà necessario raccogliere più punti possibili nelle ultime sette giornate, con l'obiettivo di agguantare gli spareggi playout (il sogno salvezza diretta sembra ormai svanito dopo il ko interno contro il Sestri Levante).

I rossoblu, recentemente falcidiati da squalifiche e infortuni, ritrovano Tinti, De Bode e Casazza nel reparto arretrato, mentre sono sempre ai box Gandolfo, Brondi e Giuffrida. Soda, che recupera Virga in difesa, punta invece su Lupoli per cercare di invertire il trend negativo e ritrovare slancio e fiducia prima del turno pasquale di giovedì, quando andrà in scena il sentitissimo derby contro la Sanremese.

Al "Chittolina" squadre in campo alle 15.00, livescore e webcronaca diretta su Svsport.it