Pallanuoto. Colpo RN Savona a Palermo, i biancorossi si qualificano alla final four scudetto

La Carige Rari Nantes Savona ha vinto, ieri pomeriggio, con il Telimar Palermo, nella piscina comunale di Palermo, l’incontro valevole per la 7^giornata del Round Scudetto del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto.12 a 11 è stato il risultato finale della partita in favore dei savonesi in una partita giocata punto a punto fino all'ultimo minuto.

Afferma l'allenatore Alberto Angelini: “Una partita nervosa, arbitrata malissimo e questo fatto ha innervosito tutte e due le squadre. Dispiace che solo quattro squadre vadano avanti perchè ci dovrebbero essere playoff a otto squadre, come è sempre stato, invece si creano formule che sono un disastro,. Onore al Telimar e onore ai miei ragazzi che hanno espugnato un campo dove solo il Recco era passato quest'anno. Quindi onore ai giocatori ed alle società”.

La Carige R.N. Savona conclude così al 4° posto in classifica il Round Scudetto, confermandosi tra le prime quattro società in Italia, ed a maggio, nelle Semifinali Play Off, affronterà la Pro Recco.



Questo il tabellino della partita.



TELIMAR PALERMO – CARIGE R.N. SAVONA 11 – 12

Parziali (2 – 1) (2 – 3) (4 – 5) (3 – 3)



TABELLINO

Formazioni

TELIMAR PALERMO: Washburn, Del Basso, Fabiano, Di Patti 1, Occhione,

Vlahovic, Giliberti, Marziali 2, Lo Cascio 1, Irving 3 (tutti su

rigore), Lo Dico 1, Basic 3, De Totero.

Allenatore Marco Baldineti.



CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Rocchi, Patchaliev 1, Vuskovic, Molina

Rios, Rizzo 2, Caldieri, Bruni 1, Campopiano 2, Fondelli 6 (di cui 4 su

rigore), Iocchi Gratta, Urbinati, Giovanetti.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Bruno Navarra di Roma e Massimo Calabrò di Macerata.



Delegato Fin: Giovanni Del Bosco di Palermo.



Superiorità numeriche:

TELIMAR: 6 / 12 + 3 rigori realizzati.

CARIGE R.N. SAVONA: 4 / 15 + 4 rigori realizzati.



Note:

Spettatori: 100.



Usciti per 3 falli: a 4'38” dalla fine del 3° tempo Di Patti (Telimar);

a 7'34” dalla fine del 4° tempo Occhione (Telimar); a 6'44” dalla fine

del 4° tempo Rocchi (Savona); a 5'37” dalla fine del 4° tempo Vlahovic

(Telimar); a 3'30” dalla fine del 4° tempo Irving (Palermo); a 3'30”

dalla fine del 4° tempo Basic (Telimar); a 1'35” dalla fine del 4° tempo

Molina Rios (Savona).