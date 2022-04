Anche se nelle fonti i fattori sono indicati come impattanti sulle quote, il discorso è valido anche per il risultato del match: imposta su questa logica il contenuto, di modo da non impostarlo su scommesse e quote, ma su fattori di esito. Non accennare mai a vittorie di scommesse. Qui puoi fare un accenno al funzionamento del software del cliente, citando Sbostats.

Quali fattori osservare per fare una corretta match analysis calcistica?

Chi ha detto che una partita di calcio debba essere unicamente fonte di emozioni e non possa – allo stesso tempo – diventare oggetto di attente analisi? Le statistiche sportive stanno guadagnando sempre maggiore terreno e – nello studio di alcuni match – è ormai evidente che analizzare certi elementi garantisce risultati molto più affidabili rispetto a una semplice intuizione, per quanto ispirata.

L’analisi di una partita attraverso le statistiche

Nel caso in cui si decida di elaborare accurati pronostici sportivi , è ormai impensabile fare semplice affidamento a sensazioni passeggere: ad oggi, infatti, è possibile sfruttare software accurati come Sbostats, pensati appositamente per raccogliere milioni di dati da diversi incontri e campionati, mettendoli a disposizione del tifoso che desideri sviluppare un approccio più sistematico alla match analysis. Se da un lato questi dati sono forniti all’utente del software perché possa servirsene per estrapolarne un pronostico, dall’altro è possibile lasciare che sia l’app stessa a leggere i numeri, elaborando una sua proiezione.

Dove e quando viene giocata una partita

Tra i fattori capaci di influenzare l’esito di una partita di calcio, non ci si deve affidare soltanto a numeri e statistiche, poiché questi possono essere falsati da diversi elementi: alcuni hanno più peso di altri, ma tutti vanno tenuti in considerazione per avere un’idea più chiara dell’incontro e prevederne – fin dove possibile – il risultato finale. Gli elementi più importanti riguardano di certo il tempo e il luogo in cui vengono giocati gli incontri.

Entrando più nel dettaglio, basta guardare allo stadio in cui si giocherà la partita che si vuole analizzare. Solitamente, le squadre che giocano in casa hanno dalla loro parte tutto il sostegno delle gradinate e dei tifosi; un fattore non da poco, che cambia radicalmente in base al punto di vista, se si considera quanto possa essere difficile giocare in un altro stadio, sotto i fischi e gli insulti del pubblico. L’umore dei giocatori, così come il sostegno delle tifoserie, fanno la differenza.

Per quel che riguarda il fattore tempo, bisogna tenere in considerazione elementi come le condizioni meteo del giorno (spesso imprevedibili, ma decisive per l’esito di un incontro), così come l’avanzamento della stagione calcistica. A tal proposito, basti considerare l’umore che possono dimostrare le squadre in base alla fase di campionato cui si è arrivati, soprattutto tenendo d’occhio le diverse posizioni in classifica. A titolo d’esempio, una squadra che non ha nulla da perdere non gioca come una che rischia la retrocessione ed è a un passo dalla salvezza, perché le motivazioni dei giocatori – e di tutto il team, di riflesso – sono molto diverse e questo segna decisamente gli esiti delle partite.

Lo stato dei giocatori

Alcuni elementi possono collegarsi più profondamente allo stato fisico e morale dei giocatori. Si pensi a quelle squadre che – contemporaneamente al campionato – giocano partite di altra natura, appartenenti a tornei di spessore: in questi casi, è più che normale che i giocatori si presentino stanchi all’incontro successivo, o che i migliori vengano messi a riposo, lasciando dunque il campo alle riserve. In base alle strategie adottate dai tecnici nella gestione della panchina, è ovvio che i risultati di un incontro possano risultarne alterati.

Proseguendo, dove non arriva la stanchezza di un giocatore, può arrivare il suo basso livello di umore o, ancora, il suo scarso legame con la squadra o con l’allenatore. In breve, un contesto positivo aiuta i giocatori a dare il massimo ma, in caso di contrasti e mancanza di sintonia tra compagni o tra giocatori e tecnici, è facile che la situazione si ribalti, per via di uno scarso impegno o di un ridotto spirito di squadra. Allo stesso tempo, spesso si hanno dei cedimenti e delle ridotte prestazioni anche nei giocatori che si avvicinano a lasciare la propria squadra nelle finestre di calciomercato: la scadenza di un contratto o, ancora, la possibilità di essere ceduti ad altri team non aiuta di certo i giocatori a sentirsi parte integrante di un gruppo, generando così dei cali nelle performance che possono influenzare il risultato (e di cui dunque i tifosi più attenti devono essere consapevoli).