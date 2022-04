Calcio, Savona. Biancoblu in scioltezza con la Vecchiaudace, tra tre giorni sarà di fatto spareggio contro la Sampierdarenese

Sampierdarenese - Savona si profila di fatto come un vero e proprio spareggio per la vittoria del girone B di Prima Categoria, soprattutto guardando al calendario.

Dopo il recupero di giovedì sera, entrambe le squadre avranno infatti impegni sulla carta agevoli da sostenere. Biancoblu (nel secondo recupero di mercoledì 20) e genovesi affronteranno il fanalino di coda Fegino, con il Savona a chiudere il proprio percorso in casa del Pra il prossimo 24 aprile (l'ultima giornata sarà turno di riposo).

Proiettando virtualmente la graduatoria, la squadra di mister Podestà avrà di fatto due risultati su tre a disposizione, dando per scontato il successo in cassaforte con l'ultima della classe.

Un +2 al momento virtuale a favore degli Striscioni, dopo lo 0-0 tra Campese e Samp, ma che non permette alcun tipo di passo falso nel match in programma al Cige. Se anche il pareggio potrebbe essere incamerato con il sorriso, la vittoria della società del presidente Pittaluga spingerebbe la Samp in Promozione.