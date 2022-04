Rappresentativa Under 15: torna in campo la selezione di mister Nicola Rossi, i convocati per lo stage di Arenzano

RAPPRESENTATIVA REGIONALE U15 (GIOVANISSIMI)

Dopo quattro mesi di sosta forzata per ragioni sanitarie, riprende l’attività della Rappresentativa Regionale U15 (leva 2007). Per colmare il “vuoto” di due stagioni senza “Trofeo delle Regioni”, il Comitato Ligure ha organizzato un mini torneo che si terrà in provincia di Savona dal 2 al 5 giugno. Per recuperare le date annullate, lo staff tecnico ha intensificato il numero degli appuntamenti previsti entro la fine di maggio.

Il primo appuntamento è fissato presso il campo sportivo “N. Gambino” di Arenzano (GE) il giorno giovedì 14 aprile 2022 alle ore 16.30

Sono convocati i sottoelencati giocati

Albenga 1928 Barroero Edoardo – Paina Pietro Angelo Baiardo Colombo Achille Arenzano Football Club Branda Gabriele Athletic Club Albaro Donarini Attilio Borgoratti Delli Ponti Nicolò – Zaccaria Davide Busalla Calcio Mukaj Manuel CDM Futsal Mandolesi Matteo Ceriale Progetto Calcio Desiderio Davide – Gandolfo Pietro Don Bosco Bartolo Lorenzo – Cassolino Federico – Guerrero Chris – Santana Willy – Tarira Christofer F.S. Sestrese Calcio 1919 Cordi Mattia Football Club Bogliasco Lavarello Tommaso – Migone Carlo Maria Legino 1910 Medas Simone – Popescu Alessandro Levante C Pegliese Damanti Edoardo – Mariotti Andrea Ospedaletti Calcio Coppola Alessio Pietra Ligure 1956 Careddu Simone Pro Savona Calcio Rosasco Michele San Bernardino Solferino Salidu Giovanni Sanremese Calcio Srl Falcone Alessandro Serra Riccò 1971 Canton Crostian – Fossati Gabriele Superba Calcio 2017 Costa Samuele Taggia Cava Francesco Vado Delfino Sebastiano – Panelli Massimo Vallescrivia 2018 Bagnasco Daniel – Del Pino Emanuele – Zirafa Simone Voltrese Vultur Incerti Matteo – Mantero Daniele – Rosini Edoardo