Rugby: il Savona vince lo scontro diretto di La Spezia e si qualifica alla Fase Promozione!

Iniziamo da una buona notizia per il rugby ligure: Nicola Bozzo, recchelino, attualmente nel team della Sedbergh School, nella Cumbria del Nord Ovest inglese, ha realizzato una meta per gli Azzurrini Under 18, impegnati ieri con i pari età della Scozia a Parigi-Marcoussis nel Festival Sei Nazioni Giovanile. Ma veniamo alle attività agonistiche di questo secondo fine settimana di aprile. Purtroppo nella Serie A si devono segnalare due nuove battute d’arresto. Il CUS Genova è stato superato di misura (24/28) al CarliniBollesan dai bresciani Centurioni mettendo a segno due mete con Migliorini e Corona, e quest’ultimo inoltre ha arrotondato il punteggio siglando dalla piazzola quattro penalty ed una trasformazione. Il CUS ha presentato in campo: Cus Genova: Migliorini; Pichler (18’ st Tessiore) Corona, Gesa, Vimercati; Ricca, Granzella; Repetto, Bertirotti, F. Imperiale; P. Imperiale (30’ st Gargiullo), Amadio; Barry, Felici, Bortoletto. A disposizione: Rifi, Gherardi, , Barioglio, , Satta, Kapanadze. All. Sandri/Bernardini. Il Recco, che ha giocato sempre al CarliniBollesan, è stato costretto alla resa dall’ A.S.R. Milano (5/40) mettendo a segno una sola meta con L. Barisone ed utilizzando: Falchi, L. Barisone (25’ st Marcolini), Armijos, E. Barisone, Guastamacchia (34’ st Natale), Rosa, Canoppia, Navone (9’ st Cinquemani), Cartoni (2’ st Matulli), Nese, S. Maggi, Della Valle (32’ st Podesta’), Coppola (20’ pt Albarello), 32’ st Nuccio) Allenatore. Van Vuren.

Intanto in Serie C con l’ultima giornata della seconda fase interregionale il Savona, insieme al CUS Pavia, ha ottenuto ufficialmente il passaggio alla Fase Promozione con i club lombardi del Rho e del Cernusco. Il Savona ha vinto a La Spezia lo scontro diretto (38/10) mettendo in evidenza il solito Franceri, Briano e Correoso mentre a Casella l’Amatori Genova di Sebastian Quiroga e Federico Rebora, pur interpretando un buon rugby, e mettendo a segno due mete con Sacchini ed una con Grasso ha lasciati il passo (21/29) ad un CUS Pavia maggiormente concreto. Nei tornei giovanili eccellente affermazione degli Under 17 delle Province dell’Ovest che sono andati ad espugnare il “Curioni” di Segrate dell’ A.S.R. Milano conservando il primo posto nel girone a pari merito con l’Amatori&Union Milano, e che lo dovrà affrontare nell’ultima giornata di gare al Marco Calcagno di Cogoleto per la domenica 24 aprile.

SERIE A/GIRONE 1 (I GIORNATA RITORNO/RECUPERO)

CUS Genova – Promotica I Centurioni 24/28

Recco – A.S.R. Milano 5/40

VII Torino – ITINERA CUS Torino 15/57

Amatori Alghero – Parabiago 17/29

Biella in sosta.

CLASSIFICA: Itinera CUS Torino punti 67, Biella 59, Parabiago 49, A.S.R. Milano 43, Promotica I Centurioni 37, Amatori Alghero 20, VII Torino 15, CUS Genova 14, Pro Recco punti 0.

SERIE C II FASE INTERREGIONALE/PROMOZIONE GIRONE 5 POULE A (III GIORNATA/RITORNO)

R.C. Spezia – Savona 10/38

Amatori Genova – CUS Pavia 21/29

CLASSIFICA GENERALE: Savona punti 20, CUS Pavia 16, Amatori Genova e Spezia punti 11.

Savona e CUS Pavia accedono alla terza fase.

SERIE C II FASE INTERR.LIGURE/PIEMONTESE (IV GIORNATA)

Province dell’Ovest – Lions Tortona 12/12

Union Riviera – CUS Genova/B 12/0

CUS Piemonte Orientale riposa.

CLASSIFICA GENERALE: Union Riviera punti 14, CUS Genova/B 10, CUS PO 7, Province dell’Ovest 7, Lions Tortona punti 2.

UNDER 19 – GIRONE 1 – COPPA MARE E MONTI II FASE

Collegno – Biella (0/20 a tav.)

Pro Recco riposa

CLASSIFICA GENERALE: Pro Recco punti 10, Collegno 5, Biella 1.

UNDER 19 – GIRONE 2 – COPPA MARE E MONTI II FASE

FTGI Eridania – Moncalieri 27/8

Amatori Genova riposa

CLASSIFICA GENERALE: FTGI Eridania punti 15, Moncalieri 6, Amatori Genova 0.

UNDER 17 GIRONE 1/INTERREGIONALE (II GIORNATA RIT.)

A.S.R. Milano – Province dell’Ovest 19/43

CUS Torino – Amatori&UnionMilano 0/20 (tav)

CLASSIFICA: Amatori & Union Milano e Province dell’Ovest 13, A.S.R. Milano 16, CUS Torino punti 0.

UNDER 17 GIRONE 3/INTERREGIONALE (II GIORNATA/RIT.)

Amatori Genova – Velate 30/17

Franciacorta – Savona 65/7

CLASSIFICA GENERALE: Franciacorta punti 25, Amatori Genova 11, Velate 10, Savona punti 4.

UNDER 17 GIR.INTERR.LIGURE/PIEMONTESE (IV GIORNATA)

CUS Genova – Union Riviera 10/38

R.C. Spezia – Alessandria 26/31

Recco ha riposato

CLASSIFICA GENERALE: Union Riviera punti 15, CUS Genova 11, Pro Recco 9, Alessandria 7, R.C. Spezia punti 2.

UNDER 15 II FASE (XV GIORNATA) SECONDA FASE

Amatori Genova – R.C.Spezia 74/15

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA

FESTIVAL UNDER 15 (nati nel 2007) Venerdì 15 aprile H. 11,30 Carlini/Bollesan di Genova arb. Davide Borgo e Matteo Anselmi)

S.E.&.O.

P.S. Le eventuali partite mancanti dal programma possono dipendere da annullamento per contagi COVID ed altro, e la prossima settimana il Giudice Sportivo emetterà le relative omologazioni.