Premio Fotografico Nicali - Iren: sono 364 le foto in gara! Si vota fino al 26 aprile su www.facebook.com/StellenelloSport

Nuovo record di partecipazione per il Premio Fotografico Nicali – Iren promosso da Stelle nello Sport con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Coni, Cip e Panathlon. Sono 364 le fotografie in gara, 40 in più rispetto al 2021, grazie a una partecipazione sempre più entusiastica da tutta la Liguria. Scatti di sport, scatti di passione, veri e propri atti d'amore per oltre 40 discipline sportive.

L'album è visibile sulla pagina https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2126617604153063&type=3 e tutti possono "votare" con i propri "like" alle foto che riterranno più emozionanti.

Le gare e l'agonismo, gli allenamenti e la preparazione, il dietro le quinte, la gioia per una vittoria, ma anche l’amarezza per una sconfitta. Il gesto tecnico sotto i riflettori, insieme anche a momenti premiazione dove una medaglia rappresenta la realizzazione di un sogno e il coronamento di giorni, mesi o anni di sacrifici. Finalmente, dopo i lunghi due anni di pandemia e restrizioni, ritornano gli abbracci e il contatto. Grande protagonista di questa carrellata di 364 immagini è l’attività sportiva di base, con il suo ritorno attraverso le gare nei palazzetti, nei campi e nelle piscine.

Sport per tutti i gusti, con una ampia partecipazione di famiglie del mondo Coni, Cip e Special Olympics. Il Premio Fotografico Nicali – Iren offre, ancora una volta, la possibilità di entrare a contatto con numerose discipline sportive. Di ogni abilità, per lanciare un forte messaggio inclusivo.

"Questo contest promosso da Stelle nello Sport - sottolinea Antonio Micillo, presidente del Coni Liguria - ha il pregio di ricordare un grande uomo di sport e un maestro del calibro di Carlo Nicali dando al nostro mondo sportivo un'altra preziosa vetrina, una ulteriore occasione di partecipazione e coinvolgimento di atleti, tecnici, dirigenti e famiglie. La continua crescita di questo concorso, giunto alla decima edizione, premia la grande passione e professionalità con cui lo staff di Stelle nello Sport è quotidianamente al fianco del Coni e del mondo sportivo ligure".

Adesso “la passa” passa alla giuria popolare. "Questo album di emozioni - spiega Michele Corti, presidente dell'Associazione Stelle nello Sport - è una boccata di ossigeno in un periodo che rimane ancora difficile. Sono certo che lo sfoglio di questa rassegna sia un momento bellissimo e invitiamo tutti a votare le foto che suscitano la maggiore emozione con un like".

Si può "votare" fino alle ore 12 di martedì 26 aprile, momento in cui verrà stilata la classifica finale dei 20 autori le cui foto hanno ricevuto i maggiori consensi (“Mi Piace”). La classifica finale sarà visibile sul sito www.stellenellosport.com. Alle 20 fotografie “scelte” dalla Giuria popolare si aggiungeranno le tre foto selezionate dalla Giuria di Qualità composta dai membri del Consiglio Direttivo di Stelle nello Sport e dai rappresentanti di Regione Liguria, Coni Liguria, Panathlon, Miur, Ussi, Porto Antico, Il Secolo XIX, Primocanale, Radio Babboleo e Iren Luce Gas e Servizi.

Tutti i vincitori saranno premiati Sabato 21 Maggio (ore 11:00) al Porto Antico di Genova, in Piazza delle Feste nell’ambito della 18° Festa dello Sport.

Ogni autore sarà premiato con un cadeaux firmato Stelle nello Sport e Iren Luce Gas e Servizi. I primi tre autori delle fotografie classificate in base alle preferenze della “Giuria popolare” su Facebook riceveranno un premio speciale: al primo un viaggio GNV per 4 persone con passaggio auto in Sicilia o Sardegna, al secondo uno smartwatch, al terzo una scatola di prodotti Bottega Ligure. La “Giuria di qualità” selezionerà 3 ulteriori foto (tra tutte quelle pervenute) i cui autori saranno premiati con altri super premi: un monopattino elettrico firmato IrenGO, un voucher Decathlon del valore di 200 euro e un kit prodotti offerto da Welcare.