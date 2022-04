Calcio, Prima Categoria. Super vittoria nel derby per il Pontelungo, Giampà: "Da qui alla fine sono gare importanti. Dobbiamo puntare il secondo posto e la finale di Coppa"

Vince e convince il Pontelungo, la formazione granata supera con un netto 6 a 1 la San Filippo Neri, nel derby tutto ingauno della 20° giornata di Prima Categoria. Risultato importante, che permette di allungare sul quarto posto e di restare in scia dell’Aurora, oggi seconda forza del campionato. A trovare la via della rete sono stai Guardone, Daddi, Perrier, Paltrinieri e Luca Giampà, autore di una doppietta. E’ proprio quest’ultimo ad analizzare la vittoria dei suoi:

“E’ stata una larga vittoria, dopo un inizio a rilento abbiamo alzato i giri del motore nella ripresa dilangando nel risultato. Successo molto importante, secondo consecutivo dopo l’Andora, che ci permette di restare agganciati alla seconda piazza. Stiamo bene, il morale è buono e le gambe vanno forte, dobbiamo provare a superare l’Aurora, perché giocare in casa sarebbe sicuramente un grande vantaggio.”

Due sfide contro due squadre in lotta per la salvezza: “Saranno gare molto complesse, Borghetto e Carlin’s Boys sono ottime squadra e hanno fame di punti per non retrocedere. Dovremo dare il massimo perché solo così possiamo sperare di agganciare appunto la seconda posizione.”

Domani si torna però in campo per il ritorno di Coppa Liguria contro la Campese: “Sarà un’altra sfida molto importante, l’ennesima in questa fase della stagione. Abbiamo un goal da recuperare ad una squadra molto forte ed organizzata, ma abbiamo l’obbligo morale di provarci dopo la delusione di tre anni fa, quando arrivammo in finale ma non riuscimmo a trionfare. La società merita questo successo, noi dobbiamo fare di tutto per provare a regalargli questo trofeo.”