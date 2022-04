Calcio, Seconda Categoria. Le squadre B con il salvacondotto, ai playout Nolese e White Rabbit

Nel riportarvi i verdetti playout del campionato di Seconda Categoria abbiamo commesso un errore, non essendo espresso nel comunicato del CR Liguria un aspetto fondamentale del regolamento.

Le squadre B infatti non possono retrocedere, motivo per cui all'interno del girone B il Varazze e il Quiliano & Valleggia non parteciperanno ai playout.

Saranno quindi Nolese e White Rabbit a giocarsi la salvezza, (seppur l'istituzione della Terza Categoria appaia improbabile) nonostante i due club si siano classificati al quartultimo e quintultimo posto, davanti proprio a Varazze e Q&V, sono stati retrocessi al terzultimo e al penultimo.

Secondo Turno – Accoppiamenti Play Out

NOLESE R.G. 1946 2001 (Terzultima Class.ta) WHITE RABBIT UNITED SSDRL (Penultima Class.ta)

Gara di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato. Retrocede nel campionato di Terza Categoria la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.