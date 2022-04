La nota del club:

Oggi ai nostri tigrotti si è unito Sasha, ragazzino ucraino in fuga dagli orrori della guerra. Vedere il sorriso e la voglia di sport sul suo volto ci ha riempito di gioia e calore umano. I nostri tigrotti hanno accolto Sasha con tutto il calore possibile. Lo sport come speranza di una vita migliore, lo sport come accoglienza.