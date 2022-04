Calcio, Vado. La salvezza è vicina e il ds Tarabotto può iniziare a pensare al prossimo campionato: "E' un vantaggio, ma serve rispetto per questo gruppo" (VIDEO)

I tre punti ottenuti con l'Imperia hanno posto il Vado in una situazione di graduatoria invidiabile per l'ultima volata verso la matematica certezza della permanenza in Serie D.

Dopo le ultime stagioni tribolate, finalmente si profila una primavera di serenità per la società della famiglia Tarabotto, inoltre vi sarà modo di iniziare a strutturare l'organico per il prossimo campionato con un certo anticipo.

Il direttore sportivo Luca Tarabotto sottolinea però giustamente l'importanza del lavoro svolto quest'anno e il rispetto che si deve a tutta la rosa per il buon lavoro svolto fino ad oggi.