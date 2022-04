Giudice Sportivo, Serie D. Multata la Caronnese, quattro giornate a Sesia, tre a Minori

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 10/ 4/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 CARONNESE S.S.D.AR.L.

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/ 4/2022

QUATTROMANI THOMAS (RG TICINO)

Per avere protestato rivolgendo espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato





ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SESIA MARCO (CASALE A.S.D.)

Allontanato per avere rivolto espressioni offensive al Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava la condotta entrando sul terreno di gioco e avvicinandosi all'Arbitro con fare minaccioso, nell'abbandonare il terreno di gioco seguitava a rivolgere gesti offensivi nei confronti dell'Arbitro.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MINORI GIAN LUIGI (IMPERIA CALCIO SRL)

Allontanato per avere rivolto espressione offensiva e blasfema all'indirizzo del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava ripetutamente la propria condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCALISE MANUEL (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

AMMONIZIONE (III INFR)

SESIA MARCO (CASALE A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

FOSSATI FABIO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PAVESI MANUEL (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MANASIEV ZDRAVKO (HSL DERTHONA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CONROTTO GIORGIO (CHIERI)

MONTICONE MATTIA NANNI (CITTA DI VARESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NICASTRI FRANCESCO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GULLI ANDREA (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ARPINO ANTONIO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

ESPOSITO ROBERTO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

EDO GERALD IGHODALO (CHIERI)

LOSASSO LORENZO (IMPERIA CALCIO SRL)

BRUNOZZI ANDREA (LIGORNA 1922)

BEDINO NICOLO (SALUZZO)