Boccette. Loano ha ospitato la secondo edizione del trofeo benefico "Riccardo Traverso"

Da venerdì 8 a domenica 10 aprile si è svolto, presso il bocciodromo di Loano, la seconda edizione del trofeo "Riccardo Traverso", una gara di biliardo, specialità boccette, organizzata a scopo benefico con l'intento di raccogliere fondi destinati al reparto oncologico dell'ospedale Giannina Gaslini di Genova e alle "Principesse in corsia <https://www.facebook.com/110013247100752/posts/749717299797007/>", un gruppo di volontariato che allieta le giornate dei bimbi ricoverati.



Questa edizione ha visto la partecipazione di circa 130 giocatori che hanno potuto svolgere o una gara open o una gara di sole terze categorie: nella gara open a vincere è stato Luca Alpi, che ha prevalso, dopo un'avvincente partita, su Enrico Del Bene; nella gara di terza categoria Filippo Di Biase si è imposto su Mauro Mungo.



Alle premiazioni hanno partecipato il Presidente regionale FIBiS Liguria Enzo Olivo e il paritetico sezione boccette Maurizio Allemani insieme alla famiglia Traverso e alle Principesse in corsia. Sono stati devoluti alle associazioni un totale di 2.330 euro. La maggior parte degli atleti impegnati nella gara ha voluto devolvere anche i premi conquistati sul campo.



Inoltre, durante le fasi finali disputate domenica, è nata spontaneamente dagli atleti la meravigliosa idea di donare delle uova di Pasqua per i bimbi ricoverati.



La manifestazione è stata resa possibile anche grazie a due importanti sponsor: il frantoio Sommariva di Albenga e RB Plant di Albenga.



Il merito più grande di questa iniziativa va riconosciuto a Lorena

Pasqualetto, preziosa collaboratrice del Comitato Ligure che segue in prima persona lo svolgimento della manifestazione fin dalla prima edizione del 2019.



Il palazzetto è stato "colorato" per un’occasione così speciale con i

disegni dei bambini della scuola d'infanzia Redemptoris Mater di Albenga.