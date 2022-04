Podismo. E' già record di iscrizioni per la Rapidissima 10K di Pietra Ligure

Dopo la più che positiva esperienza dello scorso anno, lunedì 25 aprile torna la Rapidissima 10K, la manifestazione primaverile dell’Asd RunRivieraRun che sin dai suoi inizi si è rivelata essere un riferimento assoluto per la distanza dei 10 km, ormai assurta a pari livello di maratona e mezza maratona come rilievo internazionale. La prova si disputerà sia nella sua versione competitiva che non, attraverso il circuito di 3,3 km che congiunge Pietra Ligure a Borgio Verezzi, in andata e ritorno, da coprire per 3 volte.

Si tratta di un percorso misurato e certificato dalla Fidal (la gara è inserita nel suo calendario nazionale) che nella sua prima edizione ha dimostrato di essere veramente molto veloce, adatto al conseguimento di grandi prestazioni cronometriche. A testimoniare la bontà della manifestazione, la gara sarà quest’anno valida anche quale Campionato Regionale della specialità.

A fine gara verranno premiati i primi 5 atleti uomini e donne e i primi 3 di ogni categoria. Tutte le operazioni di prepartenza e post arrivo si svolgeranno in Viale della Repubblica, da dove verrà dato il via alle ore 9:30. Le iscrizioni, iniziate a dicembre, sono già affluite in maniera copiosa tanto che si prevede un incremento rispetto allo scorso anno: ci si può ancora iscrivere al costo di 15 euro fino al 21 aprile, successivamente chi vorrà provvedere sul posto dovrà versare 18 euro. Tenendo però conto che c’è un limite massimo di 1.000 partecipanti.

La manifestazione conferma quindi la sua collocazione nella giornata della Liberazione e il weekend lungo si presta a una vacanza sportiva all’insegna del turismo, per scoprire le bellezze della Riviera Ligure, con la località di partenza e arrivo tutta da visitare con il suo pregiato centro storico senza dimenticare il Castello, risalente all’antica Roma. La Rapidissima può essere davvero qualcosa destinato a rimanere indelebile nella memoria.

Per informazioni: Asd RunRivieraRun, tel. 019.6898607, www.larapidissima10k.com