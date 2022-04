Calcio. Stagione da incorniciare per Matteo Cocco e il Como: "Richieste alte, ma la società ci ha fatto esprimere al meglio. Il Pietra? E' la dimostrazione di quanto siano insidiose le variabili nel calcio"

Arrivare ad aprile con la salvezza matematica già in tasca ha rappresentato un risultato di altissimo profilo per il Como, pronto a riaffacciarsi dopo diversi anni d'assenza in un campionato competitivo con la Serie B di quest'anno.

La squadra lariana ha sempre navigato in acque particolarmente serene, togliendosi anche la soddisfazione di fare qualche sgambetto alle prime della classe (l'ultimo la vittoria nel derby lombardo con il Monza).

Un percorso vissuto con grande entusiasmo anche da Matteo Cocco, match analyst e collaboratore sul campo di mister Giacomo Gattuso, proiettato nuovamente dal calcio dilettantistico a quello professionistico dopo l'esperienza con l'Alessandria.







Matteo, partiamo dal primo approccio avuto con il Como.

“La società era alla ricerca di una figura che potesse coniugare il lavoro sul campo con quello del match analyst e grazie a Cristian Stellini, l'allenatore con cui ho allenato ad Alessandria, il direttore sportivo Carlalberto Ludi è venuto a conoscenza del mio nome.

C'è stato un primo colloquio con mister Gattuso per la metodologia e le proposte di lavoro sul campo, poi mi sono confrontato con il direttore. E' andato tutto bene, fino all'incontro finale e alla stretta di mano”.







La domanda è banale, ma crea molte discussioni e opinioni diverse tra gli addetti ai lavori: il calcio tra le realtà dilettantistiche e professionistiche è così diverso?

“Definire un'uguaglianza tra essi, rappresenterebbe una risposta tanto comoda quanto poco reale. Uguali sono le dinamiche, il calcio funziona alla stessa maniera. Anche se le variabili all'interno del mondo professionistico sono decisamente più alte e questo rende il lavoro più complesso. Vi sono molte persone con cui rapportarsi, senza dimenticare ovviamente le dinamiche del campo.

Tra i “pro” hai a tua disposizione molti più strumenti per esprimere il tuo potenziale, ma al contempo la richiesta da parte dei giocatori e della società è indiscutibilmente alta.

Non dimentichiamoci poi degli avversari: la B di quest'anno ha regalato un livello tecnico particolarmente alto, con numerose proposte tattiche differenti portate dai diversi allenatori”.







Un "luna park" per un match analyst, ma al contempo particolarmente stressante.

“Sì perchè ogni settimana rappresenta un nuovo capitolo. Bisogna elaborare forme diverse di contrapposizione agli avversari, non solo per i freddi numeri del sistema di gioco, ma anche per l'interpretazione che una squadra porta in campo. Si può passare nel giro di pochi giorni da una squadra capace a sviluppare il proprio gioco dal basso o a cercare subito la verticalità, oppure, difensivamente, chi viene a prenderti uomo contro uomo o si schiera a zona. Ci sono sempre opportunità e punti deboli sui quali lavorare.

Le difficoltà maggiori ci sono però state durante i turni infrasettimanali, quando hai davvero poco tempo per incidere: bisogna essere bravi a passare al setaccio poche informazioni ma determinanti per preparare in un poche ore una partita di alto livello”.







Ci siete risuciti però bene visto il percorso intrapreso.

“Raggiungere la salvezza e consolidare la categoria con diverse settimane di anticipo era l'intendimento del club, con la consapevolezza di potercela giocare con ogni avversario.

Con le big ci siamo difesi bene, pareggiando due volte con il Lecce, conquistando quattro punti con il Brescia o battendo il Monza nel derby di ritorno”.







Si parla poco della forza della proprietà, ma la famiglia Hartono è uno dei gruppi più solidi dell'intero calcio italiano.

“Assolutamente. Con loro abbiamo avuto una conference call a inizio stagione, poi ogni due settimane il Ceo, Dennis Wise (ex giocatore del Chelsea ndr) ci fa visita stando diversi giorni a Como. Infine, ovviamente, c'è il direttore Ludi, la cui presenza è fissa. Siamo stati messi nelle condizioni di lavorare al meglio, con dei giocatori di livello e una scala gerarchica nei ruoli che ha sempre limitato ogni possibile fraintendimento”.







Appena hai avuto occasione sei tornato a vedere il Pietra Ligure, hai collaborato con mister Pisano e allenato la Juniores di Eccellenza. E' un momento difficile per i biancocelesti.

“Il Pietra è la dimostrazione di quante variabili possa avere il calcio: anche di fronte a valori importanti non è scontato che essi emergano.

E' una squadra con grande talento, equilibri e organizzazioni precisi, come sempre hanno avuto le squadre di Pisano. A Mario la categoria sta stretta, ma per forza di cose ora deve difendere una posizione che per il suo valore dovrebbe essere assodata”.