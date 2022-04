Guerra in Ucraina. Il Governo stanzia 1 milione e mezzo di euro per gli atleti fuggiti in Italia

Il Dipartimento per lo sport pubblica un avviso per supportare gli organismi sportivi impegnati in queste settimane di emergenza umanitaria, nel sostegno ad atleti e team tecnici per assicurare il diritto allo sport, promuovere l’inclusione sociale e rafforzare l’attività sportiva nei territori.Sono state destinate risorse economiche pari a € 1.500.000 a disposizione degli organismi sportivi per assicurare la prosecuzione dell’attività sportiva degli atleti che hanno dovuto lasciare il proprio Paese a causa di emergenze umanitarie.Le domande dovranno essere inviate tramite pec entro le ore 12.00 del 15 maggio 2022.

