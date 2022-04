Calcio. Due squadre, una partita, un campionato: stasera è all in con Sampierdarenese - Savona

Alla fine anche l'ultima notte di attesa è trascorsa.

C'è chi l'avrà passata insonne, chi dissimulando un po' la tensione, ma sia i giocatori, gli staff tecnici, le dirigenze e i sostenitori di Savona e Sampierdarenese tra poche ore avranno finalmente il verdetto definitivo sulla propria stagione.

Come ribadito più volte, la partita di questa sera sarà decisiva per l'esito finale del campionato: in sintesi chi si aggiudicherà i tre punti avrà il match point contro il fanalino di coda Fegino (nel recupero di mercoledì prossimo per la squadra di Podestà, nell'ultimo turno della regular season i genovesi).

Discorso diverso nel caso in tarda serata dovesse maturare il risultato di pareggio: la bilancia continuerebbe comunque a pendere dalla parte del Savona, con l'obbligo però di battere prima il Fegino e poi il Pra.

Un esito sulla carta incerto, dato il buon numero di giocatori di livello su entrambi i fronti: più continua la Sampierdarenese nel proprio percorso, seppur i biancoblu abbiano un organico per valori assoluti con nessun eguale all'interno del girone B.

Paradossalmente gli Striscioni questa sera avranno modo di sigillare l'unico deficit palesato nel corso dell'intero campionato: ovvero quello della personalità nelle sfide più delicate.

Tanti i passaggi a vuoto, soprattutto contro le dirette concorrenti per la promozione, ma quale occasione migliore per riscattare alcune prove opache?

A fianco dei ragazzi di mister Podestà ci sarà un buon numero di tifosi, come confermano i due pullman esauriti e le diverse auto private pronte a far rotta verso il "Cige Demartini".

Il fischio d'inizio risuonerà alle 20:30 dal fischietto del signor Alessandro di Maria della sezione di Chiavari.

Livescore e webcronaca su Svsport.it

LA CLASSIFICA: