Calcio, Pontelungo. Dopo tre anni torna la possibilità di vincere la Coppa. Zanardini: "Prestazione al top, abbiamo più alternative offensive rispetto al 2019"

E' un Pontelungo che ha saputo indossare al meglio l'abito da sera nella partita disputata ieri sera al Riva contro la Campese.

I granata hanno infatti saputo ribaltare lo 0-1 patito nella semifinale di andata contro i biancoverdi, battendo 4-1 il team guidato da Meazzi.

Una prestazione magistrale per i granata di Fabio Zanardini, dove ogni reparto granata ha saputo esprimere al meglio tutto il proprio potenziale.

Mister, una prestazione totale per una serata da ricordare.

"Sono d'accordo, dopo la gara con il Savona è stata per noi la prestazione dell'anno, tenendo anche contro la forza dell'avversario. La Campese è una signora squadra e ai ragazzi vanno fatti i complimenti per la qualità che hanno saputo esprimere".

Hanno stupito la continuità di gioco, la qualità dei movimenti e delle giocate sul fronte offensivo e la grande intensità dei due mediani.

"Davanti abbiamo tante alternative e giocatori di qualità, il che mi permette di poter variare gli interpreti anche a secondo delle situazioni, sia nell'approccio alla partita che a gara in corso. Badoino e Caputo sono due giocatori simili per caratteristiche ma che si completano ottimamente a vicenda: sanno cercare la palla, impostare e dare presenza nel cuore del campo. Formano una cerniera capace di renderci propositivi pur mantenendo equilibrio. Non avere Badoino per due mesi e mezzo non ci ha certo favoriti...".

Dopo tre anni una nuova finale dopo quella persa con la Caperanese. Siete più pronti rispetto al 2019?

"Sicuramente c'è un ventaglio di scelte più ampio in attacco, all'epoca eravamo vincolati a Dushi e Caneva. Oggi abbiamo un numero di attaccanti maggiore ma allo stesso tempo con caratteristiche differenti.

Vincere la Coppa sarebbe un premio per la società e per tutti i giocatori. Sono qui da sei anni e grazie agli sforzi del presidente siamo riusciti a dare continuità a una realtà come quella del Pontelungo.

Con i ragazzi ci rivedremo martedì, si meritano di recuperare un po' di energie per l'ultima parte della stagione.

Sensazioni? Sta a noi. Partite come quelle di ieri devono darti la consapevolezza di essere forte, ma bisogna dimostrarlo con continuità. Probabilmente - chiude il mister con il sorriso - diamo il nostro meglio di sera...".