Calcio. Savona, che mazzata: la Sampierdarenese mette la freccia nel finale, genovesi con un piede e mezzo in Promozione

SAMPIERDARENESE - SAVONA 2-0 (85' Gesi, 96' Chiarabini)

Game over al "Cige": il big match è della Sampierdarenese, battuto 2-0 il Savona. Genovesi con un piede e mezzo in Promozione, alla squadra di Pittaluga basterà battere il Fegino fanalino di coda nell'ultimo turno

96' LA CHIUDE LA SAMP! Chiarabini corona una prestazione maiscola e in contropiede spegne ogni speranza del Savona

95' i genovesi stanno gestendo con grande scaltrezza il preziosissimo vantaggio, striscioni nervosi e che cercano ora l'ultimo assalto

93' iI Savona butta palloni in avanti, ma Di Maria ravvisa un fallo in attacco che è oro colato per la Sampierdarenese

90' Macagno mette in mezzo, Lo Vecchio padrone dell'area piccola fa sua la sfera. Inizia il recupero, si andrà avanti per sei minuti

88' una mazzata vera e propria per il Savona, che cerca il tutto per tutto nei pochi minuti che restano...

85' IL VANTAGGIO DELLA SAMPIERDARENESE: conclusione dal limite di Gesi, papera di Rinaldi e sfera in fondo al sacco.

82' Podestà si gioca la carta Macagno, fuori F. Esposito

81' Camoirano sbuccia la palla, da posizione favorevole, dopo l'invitante suggerimento di un sempre lucido Chiarabini, la Samp ci prova in queste battute finali

80' dieci al termine, permane equilibrio al "Cige", finale al cardiopalma

78' Fonjock costretto a spendere il giallo per frenare una pericolosa ripartenza genovese dopo un brutto errore da parte di F. Esposito, ripreso poi a gran voce proprio dal centrocampista ex Lavagnese

76' Gallo crossa dal fondo sul primo, sul primo palo tenta la girata Costa ma la palla termina sul fondo

74' tre angoli consecutivi per la formazione di Pittaluga, spazza via Gallotti in rimessa laterale facendo respirare i suoi

73' Chiarabini in diagonale cerca l'angolo più lontano, ma trova solo le manone di Rinaldi che concede angolo alla Samp

70' Castagna vince un rimpallo sulla trequarti e si invola verso la porta, veloce ed efficace il ripiegamento della difesa genovese che riesce ad evitare guai peggiori

68' ammonito Carro Gainza, trattenuto per la maglia Morani lanciato sulla destra

64' Gallotti per Di Roccia, cambi difensivi per il Savona, che sembra più che altro puntare al pareggio in questa fase

60' Podestà inserisce Stefanzl al posto di Grandoni (ammonito), che non gradisce la sostituzione scaraventando a terra la pettorina

55' Morani su punizione, destro velenosissimo di poco alto sopra la traversa.

53' si scalda tutta la panchina del Savona, ancor nessun movimento dalle parti di Pittaluga

49' Cadenasso ci prova col sinistro al giro dal limite, sfera a centimetri dal palo destro della porta di Rinaldi. Così come nel primo tempo, più pimpante la Samp in avvio

Riparte la gara, nessun cambio al momento

SECONDO TEMPO

Dopo un minuto di recupero l'arbitro fischia due volte e manda le squadre al riposo: avvio sprint della Samp con il palo di Poggioli, poi sale in cattedra il Savona, a un passo dal vantaggio in almeno quattro occasioni, ma al "Cige-De Martini" è sempre 0-0. A tra poco per il racconto di una ripresa tutta da vivere

43' grande intervento difensivo di Fancellu, che ha la meglio nell'uno contro uno con Poggioli, semplice rimessa dal fondo a favore del Savona, quando mancano solo due giri di lancetta alla pausa

38' F. Esposito in campo aperto viene rimontato da un difensore genovese al momento del tiro, altra situazione non sfruttata a dovere da parte del Vecchio Delfino

36' altro angolo battuto da Carro Gainza, traiettoria velenosa che termina di poco alta sopra l'incrocio dei pali

33' dalla bandierina va Carro, Grandoni si coordina e di prima lascia partire un violento sinistro all'angolino su cui risponde presente Lo Vecchio, autore di un altro intervento prodigioso

32' che occasione per Castagna: illuminante suggerimento di petto da parte di Vittori a liberare al tiro l'ex Albenga da non più di quattro metri dalla linea, miracoloso il salvataggio di un difensore che toglie il pallone dalla porta concedendo angolo ai biancoblu

26' contatto in area tra Castagna e V. Pittaluga, Di Maria fa cenno di proseguire prima di ammonire Grandoni per simulazione dopo un secondo contrasto al limite dell'area piccola

25' Carro Gainza da fuori, sinistro che termina a lato. Ha preso campo la squadra di Podestà dopo dieci minuti di affanno

24' veloce capovolgimento di fronte e altra conclusione di Vittori all'altezza del dischetto, Lo Vecchio blocca a terra

23' angolo di Poggioli, stacco aereo di Musiari, sfera a lato

21' questa volta è il Savona ad andare a un soffio dal vantaggio: gran giocata sulla destra da parte di Di Roccia, pallone in mezzo con il contagocce per la testa di Vittori, incornata a botta sicura e strepitoso intervento in tuffo di Lo Vecchio che nega la rete agli striscioni

18' si affaccia in avanti anche la formazione di Podestà, azione prolungata conclusa da un tentativo di Grandoni da fuori, pallone masticato e direttamente sul fondo

15' ancora Chiarabini, il numero sette genovese vince un rimpallo e calcia da fuori non trovando lo specchio

12' rasoiata da più di trenta metri da parte di Morani, il pallone fa la barba al palo. Altro brivido per il Savona

11' doppia clamorosa chance per la Sampierdarenese: Poggioli si libera all'altezza della lunetta e lascia partire un rasoterra su cui è strepitoso Rinaldi, che devia con la punta dei guantoni sul palo. Arriva poi il tap in di Chiarabini che esalta ancora una volta i riflessi dell'estremo difensore degli striscioni, padroni di casa a un passo dal vantaggio

9' punizione dal vertice dell'area a favore dei genovesi, fa buona guardia la difesa biancoblu e l'occasione sfuma

8' gara sostanzialmente equilbrata in questi minuti, come previsto alla vigilia inizio le squadre si studiano in un match dalla posta in palio altissima

3' spunto personale di Chiarabini che salta due avversari prima di calciare dal limite, sfera centrale controllata senza problemi da Rinaldi

1' inizia la sfida! Samp in maglia rossa e calzoncini neri, divisa tradizionale biancoblu per il Savona. Cornice di pubblico da categoria superiore, più di 500 spettatori sugli spalti, spettacolare coreografia da parte dei tifosi biancoblu, giunti in massa dalla città della Torretta per sostenere la formazione di Maurizio Podestà

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SAMPIERDARENESE: Lo Vecchio, Gallo, Pittaluga V., Pugliese, Musiari, Mastrogiovanni, Chiarabini, Morani, Poggioli, Costa, Cadenasso

A disposizione : Pittaluga A., De Moro, Percivale, Panarello, Camoirano, Parodi, Gesi, Caroglio, Zini

Allenatore : Pittaluga

SAVONA: Rinaldi, Fancellu, Di Roccia, Carro Gainza, Kuci, Esposito M., Esposito F., Fonjock, Castagna, Grandoni, Vittori Y.

A disposizione : Bresciani, Gallotti, Gavarone, Stefanzl, Serhiienko, Vittori A., Macagno, Gamba, Rossetti

Allenatore : Podestà

Arbitro: Di Maria di Chiavari