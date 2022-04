Calcio, Serie D. Oggi pomeriggio il turno prepasquale, il Vado cerca l'assolo salvezza ad Asti

Qualche scoria a livello di infermeria permane ormai in maniera quasi cronica per i rossoblu.

Tolti i lungodegenti Brondi e Gandolfo, le difficoltà per mister Solari si concentrano nuovamente in mediana per le condizioni di Costantini e Giuffrida, ma la volontà di dare seguito alla serie positiva, dopo la pesantissima vittoria con l'Imperia, è forte in tutto l'ambiene rossoblu.

Alle 15:00 non sarà però facile avere la meglio sull'Asti: con l'arrivo di mister Boschetto i galletti hanno infatti trovato risultati e solidità, come confermano i dieci risultati utili raccolti in altrettante partite (due vittorie e otto pareggi).

Complici gli incroci tra le altre squadre e una classifica già positiva, ai rossoblu dovrebbero essere sufficienti ancora dai tre ai cinque punti, salvo sorprese clamorose, per blindare la permanenza in quarta serie e iniziare a pensare con largo anticipo alla prossima stagione.

Fischio d'inizio alle 15:00, livescore su Svsport.it