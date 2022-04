Caro energia, il comune di Savona aumenta le tariffe per la libera balneazione e per l'affitto dei campi da calcetto

Nell'attesa che il governo intervenga in maniera decisa per alleviare le società sportive dal peso gravoso del caro-energia, la giunta comunale di Savona ha deciso di intervenire sulle tariffe degli impianti sportivi, preservando da questo aumento le società sportive (sia Coni sia Enti di promozione sociale), istituti scolastici e associazioni che si occupano di disabilità o recupero del disagio sociale dagli aumenti conseguenti al caro energia e al calo delle iscrizioni dovute alla crisi pandemica.

Per gli amatori non tesserati, invece, è fissato un aumento delle tariffe che, a titolo di esempio, per la libera balneazione passa (ingresso singolo) da 6.60 a 7.60 euro, mentre per l'affitto del campo da calcetto va, di nuovo a titolo di esempio, da 50 a 55 euro (campo da 5) e da 62 a 70 (campo da 7). Continueranno però a valere le riduzioni e gli sconti attualmente applicati.

“È evidente che, senza un intervento massiccio del Governo in materia – è il commento dell'assessore allo Sport, Francesco Rossello - il Comune non ha strumenti per far fronte diversamente a questa situazione, anche perché vogliamo assolutamente evitare di scaricare gli aumenti sulle società utilizzatrici e sulle fasce disagiate. In ambito sportivo, l'aumento dei costi energetici e gli effetti della pandemia costituiscono un mix deleterio che grava in maniera pesante sulle attività delle società sportive. La situazione è resa ancora più grave dall'incertezza che riserva il futuro, sia rispetto ai rischi legati all'eventuale ripresa del contagio sia alle ulteriori conseguenze economiche che potrebbero derivare dal conflitto in Ucraina”.

L'assessore allo Sport, che già a gennaio si era rivolto al governo chiedendo una sollecita presa in carico del caro-energia, sottolinea anche che “l'amministrazione non ha l'ambizione né la possibilità di fermare il vento con le mani, però, di fronte all'eccezionalità della situazione che stiamo vivendo, era importante dare un segnale rimanendo, ovviamente, nell'ambito della sostenibilità economica. Tuttavia, la nostra azione di pressione nei confronti del Governo continuerà incessante perchè è assolutamente necessario un suo intervento per preservare un patrimonio straordinario per le comunità locali”.