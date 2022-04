Beach Soccer. Arriva la prima chiamata in Nazionale per Samuele Sassari

Dopo l’ultimo raduno di fine marzo, Emiliano Del Duca ha convocato 20 giocatori per un stage di 5 giorni al CPO di Tirrenia per valutare le condizioni dei giocatori, tra qualche ritorno, i giovani ed una faccia nuova. Ritornano Gentilin, in Italia da poco dove aver trascorso l’inverno a Rio de Janeiro dove gioca con il Vasco De Gama beach soccer; Emmanuele Zurlo, uno dei veterani Azzurri, che aveva saltato il precedente raduno per guai fisici; i due giovani del gruppo, Fazzini e Pugliese e la nuova entrata Samuele Sassari, per il savonese è la prima convocazione in Azzurro.

Lo stage avrà inizio martedì 19 e terminerà sabato 23 aprile. Tra i diversi impegni di questa stagione, la qualificazione all’Europeo rimane l’obiettivo rilevante: il torneo si disputerà a Nazarè agli inizi di luglio.

L'elenco dei convocati

Portieri: Andrea Carpita (Viareggio), Leandro Casapieri (Torrelaghese), Sebastiano Paterniti Barbino (Igea);

Difensori: Gregorio Altobelli (Gaeta), Alessandro Mascaro (Promosport), Alessandro Miceli (Lamezia Terme), Fabio Pugliese (Forte Dei Marmi);

Esterni: Luca Addarii (Torrione), Josep Junior Gentilin, Marco Giordani (Anzio), Simone Marinai (Viareggio), Marcello Percia Montani (Promosport), Salvatore Sanfilippo (Levante), Sassari Samuele (Ovadese), Lorenzo Vaglini (Calcio 2016);

Attaccanti: Giordano Belardinelli (Santa Marinella), Tommaso Fazzini (Altopascio), Gabriele Gori (Valdinievole), Francesco Fabio Sciacca (Città Di Siracusa), Emmanuele Zurlo (Isola Capo Rizzuto).

Staff - Capodelegazione: Ferdinando Arcopinto; Allenatore: Emiliano Del Duca; Assistenti Allenatore: Michele Leghissa e Simone Feudi; Preparatore Dei Portieri: Antonino Nosdeo; Preparatore Atletico: Paolo Larocca; Medici Federali: , Edoardo Biondi e Daniele Delre; Fisioterapista: Saverio Didonato; Segretario: Sabrina Filacchione.