Rugby: attività giovanile a tutta al Festival Regionale Under 15

In una mattinata di stampo estivo allo stadio Carlini/Bollesan di Genova San Martino, si è sviluppato il Festival Regionale Under 15. In campo sono scesi divisi su tre squadre da dieci atleti, trenta giovani classe 2007, giocando su spazio ridotto e diretti dalla terna arbitrale genovese composta da Davide Borgo, Matteo Anselmi e Davide Poggi. Hanno espresso il meglio del loro attuale bagaglio tecnico atletico, contornato da numerose azioni spettacolari, suggellate anche da molte mete. Erano presenti i tecnici del Comitato FIR Liguria, e il Tecnico Regionale Alessandro Bottino.

“Durante la pandemia non abbiamo avuto modo di conoscere meglio questi ragazzi – afferma, appunto, Bottino – li abbiamo visti giocare nei rari raggruppamenti che siamo riusciti ad organizzare, del resto sono solo questi i momenti che puoi conoscere gli stessi. Volevamo concedere una esperienza aggiuntiva rispetto a quella portata avanti con i loro club, iniziando a descrivergli un percorso di formazione federale che poi teoricamente durera’ vari anni. Nel nuovo assetto staranno molto piu’ tempo in Regione nei loro club, rispetto al passato, e quindi adoperiamo questi incontri per fornire nuove basi utili per gli anni a venire.”

Sul sintetico del Carlini/Bollesan si sono disputati così tre mini confronti, tutti equilibrati, con squadre miste e ragazzi provenienti da CUS Genova, Amatori Genova, Province dell’Ovest, CFFS Vespe Cogoleto,Union Riviera, R.C. Spezia.

“ Questa attività non era stata richiesta direttamente dalla Federugby – dice Alessandro Bottino – è stata una scelta mia e del Comitato Ligure, in quanto si era già svolto nell’autunno scorso a Cogoleto un simile raduno, dove avevamo visto per la prima volta questi ragazzi, e si è scelto di portarne avanti un secondo, in quanto in quella circostanza avevamo avuto una risposta fenomenale sia nella partecipazione, sia per la qualità del gioco espresso in campo. Anche grazie al nostro Presidente Enrico Mantovani siamo riusciti a portare avanti anche questo secondo appuntamento e, calendario permettendo, sempre a livello regionale desideremmo riprovare ad organizzarne almeno un’altro.”

Intanto tra i futuri appuntamenti a livello giovanile per domenica 15 maggio tutte le rappresentative ritorneranno in campo, e la Liguria sarà impegnata a Piacenza al “Walter Beltrametti” in un evento organizzato direttamente da F.I.R. con gli Under 16, e ritroveranno i classici avversari del Piemonte, Lombardìa, EmiliaRomagna e Veneto. Per la cronaca l’ultima apparizione di questa rappresentativa è quella del Trofeo Besio Massa del novembre 2019.

Al Festival Under 15 di Genova hanno preso parte: Giovanni Martino, Emanuele Salamone, Giovanni Nostro, Tommaso Galliano, Simone Repetto, Abel Barigione, Francesco Satta, Gerardo Villanueva Rossi (CUS Genova), Filippo D’Angelo, Lorenzo Russel, Youssef Sahli, Abd Jawad Alim (Amatori Genova), Tommaso Comotto, Federico Saffioti, Antonio Tomasi, Elhadji Khouma Ndiaye, Giovanni CalleraGioele Scalìa, Lorenzo Occhipinti (Province dell’Ovest), Gabriele Alberto Runcini (Pro Recco), Elìa Tabor, Guglielmo Damele, Gabriele Briasco (CFFS Vespe Cogoleto), Tsega Musso, Tommaso Olivieri, Samuele Ceccarelli, Leonardo Gandolfi, Ennis Pelle’, Giorgio Papone (Union Rugby Riviera), Federico Moggia ( R.C. Spezia).