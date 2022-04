Calcio, Torneo Internazionale 958 Santero, 2° Memorial Pizzorno: stasera la presentazione al teatro Chebello

anche i ragazzi del Cagliari saranno in Valbormida per il Torneo Internazionale

E' tutto pronto a Cairo Montenotte per la grande presentazione del Torneo Internazionale - Secondo Memorial Carlo Pizzorno.

La serata prenderà il via alle 20:30 nella cornice del teatro "Chebello" un’occasione per introdurre il prossimo Torneo Under 14, quest’anno riservato ai giovanissimi 2008, e tutti gli altri Tornei a carattere Internazionale che verranno svolti sui campi di Cairo, Pallare, Bragno, Carcare e Plodio dal 22 Aprile al 5 Giugno. Durante l’evento inoltre, verranno premiate le società che hanno condiviso l’organizzazione dei nostri tornei e le società sportive di Cairo Montenotte che hanno sempre dato sostegno, negli anni, alla nostra associazione calcistica.

Nel frattempo sono stati ufficializzati i primi quattro raggruppamenti.

GIRONE A

Cairese

Juventus

Monza

Team Locarnese

GIRONE B

Napoli

Sampdoria

Sant'Angelo

Saviglianese

GIRONE C

Torino

Stella Rossa

Ligorna

Acqui

GIRONE D

Cagliari

Parma

Team Mandrisiotto

Golfo Paradiso