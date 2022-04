Atletica, Queen Games: a Pavia Biancardi centra il proprio personale, primi posti per Barroero e Girardi

Tra quest i 30 metri "shot", una sfida ad eliminazione diretta, che ha dato modo a Benedetta Barroero di riscoprirsi sprinter in grado di realizzare ottimi "start".

Tre vittorie in tre prove: 4.65 in batteria, 4.63 in semifinale ed, infine, il 4.59 che le ha consentito di aggiudicarsi la gara.