Calcio, Legino. Oltre 200 bimbi al Ruffinengo per il "Trofeo Pulcino", primo posto per i 2012 del Vado

L’Usd Legino 1910 ha ospitato oltre 100 ragazzi e le loro famiglie: un’intera giornata che ha visto alternarsi appassionanti sfide sul rettangolo verde a momenti di condivisione e di socialità dalla colazione alla merenda passando per il pranzo.

L’Usd Legino ringrazia tutti i partecipanti e si complimenta con tutti i ragazzi per le capacità tecniche e per l’educazione dimostrate, non smettiamo di guardare il mondo con gli occhi dei bambini!