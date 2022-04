Calcio. Prima Categoria, poco più di un allenamento per il Savona: Fegino battuto 6-0

SAVONA - FEGINO 6-0 (3' Rossetti, 31' Stefanzl, 34', 72' Macagno, 41', 71' Y.Vittori)

Finisce senza recupero. Il Savona doma 6-0 un Fegino in dieci uomini e senza cambi, poco più di un allenamento per la squadra di Podestà

84' sgroppata di F. Esposito sulla sinistra, tiro cross velenoso che si perde sul fondon

78' da sottolineare il grande impegno del Fegino, che nonostante tutte le difficoltà ha onorato l'appuntamento.

75' gran botta dalla distanza di Andrea Vittori da posizione defilata, il tiro dell'avanti savonese prende i giri giusti ma si schianta sulla traversa

74' altro cambio per mister Podestà che manda dentro Di Roccia

72' ANCORA SAVONA: stavolta tocca a Macagno siglare la doppietta con una conclusione da fuori area

71' QUINTO CENTRO PER IL SAVONA: stavolta Vittori non sbaglia e trafigge Botticelli

70' nuovo tentativo per i ragazzi di Podestà, Y. Vittori calcia al volo ma a lato

66' sostituzione nel Savona con Rossetti che lascia spazio a Esposito

65' bell'imbucata di Youri Vittori per Rossetti, ancora l'estremo difensore genovese si oppone e, con l'aiuto di un compagno, libera l'area

59' altra occasione per il pokerissimo biancoblu, Botticelli si salva in angolo

54' a inizio ripresa nel Savona Rinaldi e Fonjock hanno lasciato spazio a Bresciani e Gamba

49' annullato a Rossetti il gol del 5-0, sempre un monologo biancoblu

47' palo di Y. Vittori su corner Macagno, il suo colpo di testa si stampa sul montante alla sinistra di Botticelli

Riparte la gara, intervallo leggermente accorciato

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo, Savona avanti 4-0 sul Fegino

41' QUARTA RETE DEL SAVONA: Rossetti di petto "regala" il gol a Y. Vittori, tap in vincente a superare ancora Botticelli, non c'è partita a Voze.

34' IL TRIS BIANCOBLU CON MACAGNO! Il numero sette si accentra e batte a rete senza alcun tipo di opposizione

32' Podestà intanto prova qualcosa di diverso a livello tattico, richiamati soprattutto Fonjock e A. Vittori, che giocano centrali di centrocampo con Y. Vittori e Rossetti coppia d'attacco

31' STEFANZL A SEGNO! 2-0 Savona, colpo di testa da pochi passi e sfera in fondo al sacco

27' resta a terra il portiere del Fegino, necessario l'intervento della panchina

19' ritmi da allenamento per il Savona, divario tecnico enorme tra le due squadre, come ampiamente previsto alla vigilia

16' Y. Vittori converge da sinistra e calcia rasoterra sul primo palo, sfera di poco a lato

13' tifo organizzato in "sciopero", niente bandiere e nessun coro a sostegno della formazione di Podestà

11' tripla clamorosa chance per il Savona, che non riesce a buttare il pallone in porta praticamente a due metri dalla linea: prima è attento il portiere ospite che si oppone al tentativo di Y. Vittori, poi il palo di Stefanzl e un altra conclusione ravvicinata respinta dalla difesa genovese negano il raddoppio ai biancoblu

9' Y. Vittori mette in area un pallone interessante per la testa di Rossetti, bravo Botticelli che respinge con i pugni

4' Fegino con soli dieci giocatori in distinta, in campo anche il classe '68 Napoli, tecnico dei genovesi

3' SAVONA IN VANTAGGIO! Rossetti da pochi passi devia in porta un traversone basso dalla sinistra, 1-0 al "Mazzucco"

1' si parte! Savona in completo rossoblu, maglia granata con calzoncini gialli per il Fegino

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SAVONA: Rinaldi, Fancellu, Gavarone, Stefanzl, Kuci, Serhiienko, Macagno, Fonjock, Rossetti, Vittori A., Vittori Y.

A disposizione : Bresciani, Komoni, Esposito M., Di Roccia, Grandoni, Carro Gainza, Esposito F., Gamba, Castagna

Allenatore : Podestà

FEGINO: Botticelli, Rissotto, Pazmino, Nasiti, Parodi, Recalchi, Lebole, Signoretti, Cesari, Napoli

A disposizione : -