Calcio, Savona. Ultimo atto a Voze per la regular season, alle 20:30 il recupero con il Fegino

Penultimo appuntamento in ambito regular season per il Savona che, dopo la decisiva sconfitta di giovedì scorso contro la Sampierdarenese, ha di fatto abbandonato le speranze di promozione diretta.

La porta di accesso al salto di categoria potrebbe rimanere aperta tramite la via dei playoff, ma per prevalere negli spareggi regionali i biancoblu dovranno cambiare necessariamente marcia, rispetto all'andamento a dir poco ondivago palesato in tutta la stagione.

Il match di questa sera con il Fegino (fischio d'inizio alle 20:30) ha poco da dire sotto il profilo tecnico, così come l'ultimo appuntamento di domenica con il Pra; ritrovare subito compattezza sarà il primo step da compiere, per ricaricare le pile e presentarsi al meglio al confronto contro San Cipriano o Campese.

Contro il fanalino di coda del girone B (appena tre punti in tutto il campionato) dirigerà Germano di Imperia.

