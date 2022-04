Ciclismo. L'Uci promuove a pieni voti il Trofeo Laigueglia. "Organizzazione esemplare sotto ogni aspetto"

A più di un mese dallo svolgimento del Trofeo Laigueglia è sempre tempo di bilanci e di considerazioni, anche in previsione della prossima edizione che rappresenterà una mèta significativa nella storia della celebre manifestazione: il suo 60° anniversario! Per questo considerevole e importante appuntamento, Laigueglia si sta già preparando: Amministrazione e Comitato Organizzatore hanno già iniziato a mettere sul tavolo ogni idea e progetto da valutare affinché lo storico traguardo venga degnamente celebrato.

“E’ di questi giorni la trasmissione da parte di U.C.I. all’Amministrazione comunale (Unione Ciclistica Internazionale, per chi non fosse del settore, l’organo mondiale di governo del ciclismo sportivo. Ha competenza su qualsiasi specialità della disciplina con la bicicletta -ciclismo su strada, su pista, indoor, ciclocross, mountain bike, BMX, sia a livello maschile che femminile, e ne organizza i relativi campionati mondiali per le varie categorie e fasce d'età) del consueto Rapporto di Valutazione post gara, che assegna ai soggetti organizzatori il suo giudizio insindacabile sulla qualità dei servizi offerti”, spiega con entusiasmo il Sindaco, Roberto Sasso del Verme. “E’ per noi ulteriore motivo di orgoglio veder riconosciuti gli sforzi fatti anche quest’anno, insieme a GS Emilia, per poter offrire uno spettacolo di alta qualità supportato da standard di sicurezza all’altezza della situazione. La valutazione più che positiva per tutti i comparti ci consente di mantenere la categoria, fattore fondamentale per rendere la manifestazione sempre appetibile per squadre e corridori di livello internazionale. Specifica menzione viene rivolta all’operato delle Forze dell’Ordine ed in particolare del servizio scorta della Polizia Stradale di Savona al seguito della gara, che ha garantito un elevato standard di sicurezza.

Tengo particolarmente a ringraziare tutti i colleghi Amministratori per il supporto e l’impegno dimostrato, la Regione, i Sindaci dei Comuni circostanti, le Autorità, le Forze dell’Ordine, GS Emilia, i volontari, le Pubbliche Assistenze, i cittadini di Laigueglia, il pubblico e tutti coloro che hanno in qualche modo contribuito alla riuscita di questo evento che è per noi un fiore all’occhiello nel calendario annuale e ci permette, grazie alla copertura della diretta RAI ed alla diffusione mediatica ad ampio raggio, di acquisire una risonanza internazionale di rilievo per la promozione del nostro Borgo”.

Il Trofeo dà appuntamento a tutti al 2023 con un Sessantesimo che sarà senz’altro indimenticabile! Nel frattempo Laigueglia è pronta ad accogliere ogni visitatore con la cura e disponibilità che la contraddistinguono e con servizi sempre più adeguati alle esigenze di ciascuno.

Alcuni estratti dal report di valutazione UCI:

“La gara è stata organizzata in maniera esemplare sotto ogni aspetto. L’eccellente sistema di protezione del percorso merita una menzione speciale.

Alto livello di sicurezza.”