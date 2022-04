Bereszynski, Yoshida, Curtoni, Armaleo e Boari: nuovo quintetto per l'Asta di Stelle nello Sport dedicata alla Gigi Ghirotti

Piatto ricco anche questa settimana per l’asta benefica dedicata da Stelle nello Sport, su CharityStars, all’Associazione Gigi Ghirotti. Cinque “pezzi” di grande valore per questa iniziativa giunta alla sua diciassettesima edizione con il patrocinio di Coni e Ussi. Bartosz Bereszyński, Maya Yoshida, Elena Curtoni, Filippo Armaleo e Lucilla Boari. questi i protagonista di questa nuova sessione settimanale in scadenza alle 18 di mercoledì 27 aprile.

La Sampdoria gioca in difesa con Bereszynski e Yoshida. Il polacco, titolare della fascia destra, è un grande esempio di fedeltà, con 157 presenze. Il nipponico gioca sotto la Lanterna dal gennaio 2020. Entrambi sono chiamati a dare il massimo contributo in vista dell'ottenimento della permanenza in serie A per la stagione 2022-2023.

Elena Curtoni, quinta nella discesa libera alle Olimpiadi di Pechino 2022 e seconda nella Coppa del Mondo di Super Gigante, mette a disposizione la tuta da sci autografata. Reduce dai bronzei Europei, anche lo spadista Filippo Armaleo, cresciuto nella Cesare Pompilio di Genova e arruolato dalle Fiamme Azzurre, scende in pedana per una causa cittadina importante e offre la sua maglia ufficiale autografata. C’è anche la Fitarco con la medagliata olimpica Lucilla Boari che autografa la sua tshirt insieme a una cartolina di Tokyo 2020.

Tutti i cimeli all'asta su www.CharityStars.com/stellenellosport