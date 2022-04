Pallapugno: ecco quali squadre si affronteranno nel campionato Esordienti

Dal 19 al 23 maggio al via il campionato giovanile degli esordienti. Nel calendario della prima fase, ufficializzato dalla Fipap, sono state inserite 18 squadre, suddivise in tre gironi. Nel girone A ci sono Amici del Castello, Bormidese, Don Dagnino, Murialdo, Prodeo e Taggese, nel girone B troviamo Alta Langa, Monastero Dronero, Monticellese, Pro Paschese, Subalcuneo e Virtus Langhe, mentre nel girone C sono state inserite Araldica Castagnole Lanze A, Araldica Castagnole Lanze B, Bubbio, Cortemilia, Gottasecca e Valle Bormida. Ciascun raggruppamento prevede partite di andata e ritorno con termine il 21 luglio.



Alla fine della regular-season, tutte le prime cinque in graduatoria accederanno al tabellone finale insieme alla migliore tra le seste classificate dei tre gironi. Ottavi, quarti, semifinali e finale si disputeranno con gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio sul campo della migliore qualificata nella prima fase. Le partite andranno sempre agli sette giochi.



Coppa Italia: le prime di ogni girone al termine della prima fase del campionato saranno ammesse alle semifinali insieme alla migliore tra le seconde classificate dei tre raggruppamenti. La finale si giocherà sabato 27 agosto, alle 14, nello sferisterio di Bormida.

Norme per tutti i campionati

ESORDIENTI - Calendario 2022

ESORDIENTI - Regolamento 2022

ESORDIENTI - Le squadre