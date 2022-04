Basket femminile. Nuovo arrivo per l'Amatori Savona, è la polacca Karolina Pobozy

La società Amatori Savona è lieta di annunciare il tesseramento di Karolina Pobozy, atleta classe 1996, centro di 1,88 cm.





Karolina arriva dalla Polonia ed ha una grande esperienza nella Serie A polacca. Tra i suoi successi attuali spiccano la vittoria della coppa di Polonia del 2018 e le due stagioni in EuroCup (2018-19/2019-2020) con la maglia dell’Artego Bydgoszcz.





Nel giro della nazionale sin dalle giovanili, Pobozy ha preso parte alle qualificazioni per l’Eurobasket con la Polonia nel 2021.





Karolina sarà a disposizione già per la trasferta di domenica a Spezia, tutti noi non vediamo l’ora di vederla sul parquet e le facciamo un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura!