Calcio, Letimbro. Mister Oliva sbotta: "Informati dell'anticipo alle 11:00 con la Vadese a poche ore dal match. Siamo perplessi e un filo disgustati"

I campionati stanno entrando nel vivo e ogni punto sta assumendo un peso specifico vitale.

Ecco perchè il Comitato Regionale Ligure ha varato la contemporaneità per le partite più delicate dei vari gironi in merito alle dinamiche di classifica.

Una contemporaneità che la Letimbro asserisce di aver appreso solo nelle scorse ore:

"Apprendiamo questa mattina - spiega mister Maurizio Oliva - che la nostra gara con la Vadese è stata spostata alle ore 11 di Domenica per poter rispettare la regola sacrosanta della contemporaneità delle gare.

Il fatto di saperlo a 48 ora dalla gara ci mette in oggettiva difficoltà, in quanto essendo dilettanti abbiamo impegno lavorativi, ancor più in una regione legata fortemente alla stagionalità.

Detto questo, come sempre accettiamo la decisione, che penalizza solo la nostra società e giocheremo contro la Vadese con i giocatori che avremo a disposizione.

La regola è giusta, la tempistica lascia perplessi e per le modalità anche un filo disgustati".