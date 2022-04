Giudice Sportivo, Promozione. Numerosi i provvedimenti intrapresi, soprattutto nel girone B

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 6/ 4/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CUNEO ANDREA (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (III INFR)

CARRA FEDERICO (MARASSI 1965)

CRISTIANI EMANUELE (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (II INFR)

MONTANI FRANCESCO (MAGRA AZZURRI)

CUNEO GABRIELE (MARASSI 1965)

OTTONELLO MATTEO (MARASSI 1965)

GARE DEL 10/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 COLLI ORTONOVO

A titolo di responsabilità diretta, per il comportamento tenuto da un proprio calciatore non presente in elenco - per cui non è stato possibile effettuare il riconoscimento da parte del ddg- ma riconducibile alla società, il quale, al termine della gara, attaccato allo spogliatoio del ddg, pur rimanendo fuori dalla zona spogliatoi, si posizionava al cancello di ingresso insultandolo ripetutamente, con espressioni gravemente irriguardose. A titolo di responsabilità oggettiva per il fatto di un proprio sostenitore, il quale, all'uscita dal tdg, apostrofava la terna con espressioni gravemente irriguardose

Euro 100,00 MAGRA AZZURRI

Per il fatto di un proprio tesserato che, con un gesto di stizza, rompeva una parte della panchina che lo ospitava. L'episodio non è stato di diretta osservazione del ddg, il quale percepiva durante la gara il verificarsi di un simile episodio, senza tuttavia riuscire ad identificare l'autore e, in seguito, osservava il danno prodotto, su invito di un dirigente della squadra ospitante, allegando al referto di gara, la relativa documentazione fotografica.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 4/2022

DINELLI ANGELO (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ROBERTO NICOLO (CELLE RIVIERA CALCIO)

BOTTIGLIONI FEDERICO (FOLLO SAN MARTINO)

MASSAGGIATORI SQUALIFICA. FINO AL 28/ 4/2022

CONTI LORENZO (MAGRA AZZURRI)

SQUALIFICA. FINO AL 21/ 4/2022

RASO MICHELE (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (I INFR)

IOZZI ALESSANDRO (PRAESE 1945)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA CARLETTI FABIO (PRAESE 1945)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PECORARO ANTONINO (LITTLE CLUB JAMES)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LESI LEONO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

Espulso per aver rivolto espressioni ingiuriose ad un avversario, dopo la notifica del provvedimento, rivolgeva al ddg espressioni gravemente irriguardose.

PARZIALE FRANCESCO (LEVANTO CALCIO)

A gioco fermo, colpiva un avversario con una testata al volto, senza conseguenze lesive.

PEREGO STEFANO (PRAESE 1945)

A gioco fermo, colpiva un avversario con una manata al volto, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MADAFFERI MARCO (CAMPOROSSO)

CANI ALEKSANDRO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

CROVETTO LORENZO (LITTLE CLUB JAMES)

VIOLA SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

CANESSA GIACOMO (REAL FIESCHI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GALLIO FEDERICO (REAL FIESCHI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TRUISI MATTEO (CAMPOROSSO)

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

ROMANO THOMAS (LEVANTO CALCIO)

PALAGANO ANDREA (PRAESE 1945)

TORRISI LEONARDO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PRESTANIZZI SIMONE (MARASSI 1965)

TERRIBILE CHRISTIAN (MARASSI 1965)

PUCCI DANIELE (VALDIVARA 5 TERRE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MONNI EMMANUELE (BRAGNO)

NEGRO LORENZO (BRAGNO)

BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

PEREGO STEFANO (PRAESE 1945)

STRADI SIMONE (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (XI INFR)

GASCO FILIPPO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

DEMME FRANCESCO (CAMPOROSSO)

GIORDANO RAFFAELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

POLANI MANUEL (VALDIVARA 5 TERRE)

NJIE ALHAGIE (VALLESCRIVIA 2018)

PONDACO STEFANO (VALLESCRIVIA 2018)

APICELLA NICOLO (VELOCE 1910)

PORRATA NICOLO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ARENA DANIELE (CELLE RIVIERA CALCIO)

ROUICHED OMAR (COLLI ORTONOVO)

GATTULLI GIANLUCA (PRAESE 1945)

FERRARI LUCA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFR)

MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)

KERTALLI ALEANDRO (LEGINO 1910)

DE PERSIIS ALESSANDRO (LITTLE CLUB JAMES)

CASORIA ANDRES (MARASSI 1965)

BANCHIERI EDOARDO (PRAESE 1945)

BRUZZESE JACOPO (SERRA RICCO 1971)

KACELLARI RICARD (SOCCER BORGHETTO)

CERONE LUCA (VELOCE 1910)

DEL CIELO GIORGIO A. (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

INCERTI EDOARDO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

ROLLA NICCOLO (BRAGNO)

VALENTI EMILIANO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MEDA MATTIA (GOLFO DIANESE 1923)

PARZIALE FRANCESCO (LEVANTO CALCIO)

ALLOCCA FILIPPO (MARASSI 1965)

DAPELO MATTEO (SAMMARGHERITESE 1903)

MOLINA BORJA EDWARD A. (SOCCER BORGHETTO)

FRULLETTI TOMMASO (VALDIVARA 5 TERRE)

GHENO LORENZO (VALDIVARA 5 TERRE)

MATZEDDA ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

BARRETO ALVAREZ J. (CELLE RIVIERA CALCIO)

DEL SANTO MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CROVETTO LORENZO (LITTLE CLUB JAMES)

ANTONELLI JACOPO (MAGRA AZZURRI)

INVERNIZZI FRANCESCO (MARASSI 1965)

PARODI MATTEO (PRAESE 1945)

CASTAGNOLI DAVIDE (VALDIVARA 5 TERRE)

PICCONE MATTIA (VELOCE 1910)