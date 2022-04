Vado Ligure, Sporting Tende compie 30 anni tra la passione e il rapporto di stima e fiducia con i clienti (FOTO e VIDEO)

Sporting Tende di Vado Ligure compie 30 anni di attività, dal 1992 è l'azienda principe di Vado e della provincia di Savona nel settore delle tende da sole e da interni, nelle tapparelle, pergotende, tende con chiusure ermetiche e zanzariere, le migliori sul mercato.

La storia dell'inizio di questa passione lavorativa per il proprietario Daniele Saltarelli è tutta da raccontare: "Dopo il congedo dalla leva militare, con una patente D-E in tasca, - dice Saltarelli - ho iniziato a cercare, invano, nel settore delle ditte di autotrasporti, controllando sugli annunci di affari sui classici giornalini; per caso mi sono imbattuto in una ricerca come installatore di tende da sole a Sanremo, avevo già lavorato in precedenza in quel settore, non cercavano però un dipendente ma un artigiano.

"Mi sono buttato a testa bassa non senza difficoltà e è nata questa avventura. In questo lavoro la passione - continua Saltarelli - mi ha permesso di fare stage di perfezionamento in giro per l'Italia e Europa, consentendomi di rimanere aggiornato sulle novità del settore come le pergotende e chiusure ermetiche per l'inverno così da poter lavorare tutto l'anno essendo un mestiere principalmente attivo nella stagione estiva".

"Sembrano volati questi 30 anni ma hanno avuti degli step molto lunghi, siamo un'azienda che opera nella provincia di Savona, contenti dei nostri clienti che tornano la maggior parte sempre da noi, c'è infatti un rapporto di fiducia e stima reciproca e come scriviamo nel cartellone del trentennale 'non è un punto di arrivo ma un punto di partenza', siamo sempre qui a disposizione dei nostri clienti - ha concluso il titolare - metto a disposizione la mia esperienza e un supporto di consiglio per il prodotto migliore per il proprio terrazzo, per le zanzariere, qualsiasi cosa".

In occasione del 30° anniversario dell'azienda, saranno previste offerte su tanti prodotti per tutta l'estate.

Si trova in Via Caduti per la Libertà 50, a pochi passi dal Comune di Vado Ligure

