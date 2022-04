Calcio. Il Ligorna pronta a giocarsela a Vado: "Sfida alla pari". Out Scannapieco, Lala ritrova almeno la panchina

Derby ligure e scontro diretto per il Ligorna, impegnato allo Stadio Chittolina di Vado Ligure contro i padroni di casa del Vado. Da un lato i Biancoblù sono reduci dal brillante pari contro il Derthona, dall’altro i Rossoblù dalla sconfitta contro l’Asti. Un solo punto separa le due compagini, rispettivamente tredicesime e dodicesime.





Questo il commento di Mister Roselli sugli avversari: «Affrontiamo una squadra che ha un punto in più di noi, sicuramente valida e a cui sono mancati parecchi giocatori. Hanno perso un po’ di punti per strada ma ultimamente li hanno recuperati. Sono una squadra con valori importanti e sarà una partita alla pari».





Questo il commento sulla condizione della squadra: «Abbiamo Scannapieco fuori per squalifica. Per il resto abbiamo sempre fuori Silvestri, che si sta avvicinando al rientro pur non allenandosi ancora con noi. Lala è quasi recuperato, anche se non proprio al 100% sarà quasi sicuramente in panchina».





Questo il commento sui giovani della squadra: «Se siamo a questo punto rispetto ad altre squadre giocandocela fino in fondo è anche grazie all’apporto dei giovani, determinanti e decisivi. Per esempio Atzori, che ha sostituito Fiory infortunato e che sta dimostrando il suo valore. I 2002 che hanno quasi sempre giocato titolari. Alessio Garbarini, ragazzo fantastico, e Lipani che ha giocato tutte le partite quando a inizio campionato aveva poco spazio. Per non parlare dei 2001, con Casanova e Brunozzi in testa. Ma anche Gerbino, classe 2004. Questa partita l’abbiamo sicuramente vinta. Adesso bisogna vincere l’altra: la salvezza».