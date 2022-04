Calcio, Eccellenza. La Fezzanese ipoteca il campionato, in coda situazione compromessa per l'Ospedaletti, respira il Pietra

Salvo clamorosi ribaltoni sarà così, dato che con la vittoria per 3-1 in casa dell'Albenga, la Fezzanese ha ipotecato il primato.

In coda situazione ormai compromessa per Ospedaletti e Cadimare, colpaccio salvezza invece per il Pietra Ligure che inguaia il Ventimiglia. Momento difficile anche per il Busalla, sconfitto 3-1 dal Rivasamba.

Le classifiche: