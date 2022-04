Calcio. Eccellenza: ostacolo Albenga per la Fezzanese capolista. Il Pietra Ligure si gioca tutto, o quasi, a Ventimiglia

Archiviata la sosta pasquale, in Eccellenza è arrivato davvero il momento del dentro o fuori.

La Fezzanese vede la Serie D, ma gli ostacoli non sono assolutamente finiti. Athletic, Sestrese e Arenzano sembrano lanciate verso la salvezza, mentre le savonesi hanno da compiere un'autentica impresa per restare aggrappate alla categoria.

Questi i principali temi alla vigilia di un'altra domenica tutta da vivere: nel girone playoff spicca il match del "Riva", dove l'Albenga cercherà un'altro risultato di prestigio ricevendo gli spezzini lanciati verso la promozione. Campomorone e Rapallo, impegnate tra le mura di casa contro Canaletto e Cairese, sperano di approfittarne per accorciare ulteriormente le distanze dalla vetta. Il Finale, senza particolari ambizioni, di scena sul campo del Baiardo, Taggia-Genova Calcio l'altra sfida in programma.

In chiave salvezza, Ventimiglia-Pietra Ligure profuma di spareggio: i frontalieri, con un successo, vedrebbero più vicino il quinto posto, obiettivo numero uno di tutte le squadre considerando il rischio retrocessione dell'Imperia dalla D, mentre la formazione di Pisano, al momento terz'ultima, è praticamente costretta a vincere per giocarsi poi il tutto per tutto con Rivasamba e Varazze. Ultima chiamata anche per i nerazzurri, che ricevono all'"Olmo-Ferro" l'Ospedaletti, completano il quadro Athletic-Arenzano, Sestrese-Cadimare e Rivasamba-Busalla.