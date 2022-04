Calcio, Il Plodio vede la promozione in Prima Categoria. Battuto il Dego in finale playoff

Per l'ufficialità della promozione in Prima Categoria bisognerà attendere i verdetti federali, ma sono altissime le possibilità per il Plodio di centrare la promozione dopo la vittoria dei playoff.

La squadra di mister Roso ha battuto 2-1 in trasferta il Dego, grazie ai gol di Cappelletti e Costa. La rete della bandiera per i padroni di casa è arrivata all'80°, con Mozzone.

Una grande soddisfazione per i biancoblu, pronti a mettere la ciliegina sulla torta al termine di una stagione entusiasmante.