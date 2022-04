Calcio. Prima Categoria B. Letimbro, vittoria, tensione e salvezza: al "Briano" i gialloblu superano 2-1 la Vadese in un finale incandescente

LETIMBRO - VADESE 2-1 (42' Belmonte, 88' Ninivaggi, 92' Frumento)

Il finale dal Santuario! Letimbro vittoriosa 2-1 e ufficialmente salva

97' ultima chance per la Vadese, Ninivaggi trova il corner ma la difesa spazza

93' rissa finale in campo, tensione alle stelle tra i giocatori

92' DI NUOVO AVANTI LA LETIMBRO, punizione di Frumento che si infila all'incrocio

90' intanto c'è il tris della Vecchiaudace, Letimbro a un passo dalla salvezza

88' NINIVAGGI! Traiettoria perfetta che trafigge Calcagno, è 1-1 al Santuario

87' tocco con il braccio di Belmonte, altra punizione dal limite a favore della squadra di Saltarelli

84' miracolo di Calcagno sulla botta violenta da pochi passi scagliata da Piu, strepitoso il numero uno gialloblu che nega l'1-1 alla Vadese

83' giallo per Frumento

81' doppia conclusione di Salis e Tona, Calcagno risponde presente e chiude lo specchio

70' Tona per D'Anna, altro cambio ordinato da Saltarelli

67' continui battibecchi tra i giocatori in campo, questa volta ne fa le spese Calcagno, ammonito per perdita di tempo e "richiamato" da Suetta

64' Vecchiaudace nuovamente avanti, Letimbro in questo momento salva.

61' chance Vadese dopo un pallone perso al limite da parte della difesa gialloblu, non ne approfitta Ninivaggi che calcia alto

60' Odenato per Albanese, primo cambio anche in casa Letimbro

57' Calcagno in uscita bassa anticipa Ninivaggi, ha alzato i giri la Vadese in questo avvio di ripresa

56' attimi di tensione in campo, ammonito Albanese tra le file gialloblu

54' ancora Vadese pericolosa su palla inattiva, Piu non riesce poi a segnare a porta praticamente sguarnita

51' punizione di Signori dalla trequarti, traiettoria direttamente in porta che non inquadra però lo specchio

46' si ricomincia, Ninivaggi e Uruci le novità tra le file azzurrogranata

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo. Conduce la Letimbro 1-0, decide al momento il gol di Belmonte

42' IL VANTAGGIO DELLA LETIMBRO! Punizione dalla trequarti, mischia in area azzurrogranata risolta dalla zampata decisiva di Belmonte dopo un'uscita non impeccabile da parte di Provato. 1-0 al "Santuario"

38' prima azione manovrata da parte dei padroni di casa, Molinari ci prova con il mancino trovando la pronta risposta di Provato

30' pericolosa la Letimbro con lo spunto di Albanese, diagonale da buona posizione deviato in angolo da un difensore azzurrogranata

28' il pareggio del Cogoleto con la Vecchiaudace, 1-1 il parziale a Campomorone

23' ed è proprio Amato a rendersi pericoloso con una conclusione dal limite, Calcagno respinge a mani unite

22' Saltarelli chiama il 4-3-1-2, Raffa sulla trequarti alle spalle di Amato e Piu

20' ci prova ancora Brondo, questa volta dalla distanza, sfera alta sopra la traversa

19' da segnalare intanto il vantaggio della Vecchiaudace sul Cogoleto, risultato che sorride alla formazione gialloblu in ottica salvezza diretta

16' colpo alla schiena per Vario che rimane a terra, necessario l'intervento della panchina

12' Amato cerca di liberarsi al tiro, ma perde l'attimo per calciare e l'azione sfuma

9' prima occasione creata dalla squadra di Saltarelli: traversone di Piu e girata di prima intenzione da parte di Brondo, sfera di poco a lato

7' un angolo per parte in queste prime battute, in entrambi i casi rispondono presente i due portieri Calcagno e Provato

1' si parte! Maglia grigia per la Letimbro, completo azzurrogranata per la Vadese.

PRIMO TEMPO

Formazioni

LETIMBRO: Calcagno, Belmonte, Penna, Valdora, Rossetti, Frumento, Albanese, Murialdo, Vario, Pescio, Molinari.

A disposizione : Pelosin, Odenato, Micheletti, Gallione, Mellogno, Fidaleo

Allenatore : Oliva

VADESE: Provato, Enzi, D'Anna, Marchi, Suetta, Brondo, Amato, Signori, Piu, Salis, Raffa

A disposizione : Appice, Uruci, Pulina, Brando, Ninivaggi, Tona

Allenatore: Saltarelli