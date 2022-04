Calcio. Prima Categoria: riflettori puntati sulla zona playout, apre il girone B alle 11.00, inedito orario (17.45) per il gruppo A

Hanno sempre tenuto banco la lotta al vertice tra Sampierdarenese e Savona e la cavalcata della Carcarese, ma la giornata odierna, in Prima Categoria, assume un'importanza particolare soprattutto per ciò che concerne la lotta salvezza.

Partendo dal girone B (tutti in campo alle 11.00 per garantire la contemporaneità tra i vari match, ad eccezione di Quiliano-Speranza), occhi puntati sullo scontro diretto tra Vecchiaudace e Cogoleto, costretto a vincere per ricucire lo strappo dal terz'ultimo posto da 8 a 5 punti e sperare ancora nei playout. Spettatrice interessata la Letimbro, che riceve al "Santuario" la Vadese, mentre il Savona, che aspetta solamente i playoff, chiuderà la regular season a Pra.

Prenderà invece il via nel tardo pomeriggio (ore 17.45), l'intero programma del girone A: derby d'alta classifica tra Carcarese-Aurora, con i gialloneri che sognano un risultato di prestigio per consolidare il secondo posto ai danni del Pontelungo, impegnato contro il Borghetto ultimo in classifica. Atletico Argentina-Andora vale la quarta piazza, mentre in chiave salvezza saranno determinanti Altarese-Carlin's, Millesimo-San Filippo e Oneglia-Mallare.