Calcio. Promozione: tutto su Voltrese-Serra Riccò, giornata clou per le ambizioni salvezza di Bragno e Baia Alassio

Più che una semplice gara da tre punti, Voltrese-Serra Riccò assume i connotati di uno spareggio promozione.

Due punti di differenza e due risultati su tre a favore degli uomini di Sciutto che, in caso di successo, allungherebbero a +5 chiudendo di fatto il campionato, mentre un exploit esterno della formazione di Repetti, oltre al sorpasso in testa alla classifica, rimetterebbe probabilmente in corsa anche la Praese, impegnata tra le mura amiche contro il Camporosso.

Per quanto riguarda il resto del programma, Soccer Borghetto e Legino tenteranno di restare appese al sogno playoff, ricevendo Veloce, a sua volta chiamata a far punti per centrare i playout, e Vallescrivia.

Giornata cruciale in ottica salvezza per Bragno e Baia Alassio: i valbormidesi cercano il colpaccio in quel di Diano Marina, mentre i gialloneri hanno una ghiotta chance di aggiungere tre pesantissimi punti alla propria classifica ospitando il Celle già retrocesso.

A riposo il Ceriale.

Tutti in campo alle 15.00, livescore su Svsport.it