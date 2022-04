Calcio, Seconda Categoria: giornata da non perdere tra regular season, play off e playout

Se il girone A di Seconda Categoria sta procedendo verso la volata finale (la prossima settimana ci sarà infatti il faccia a faccia tra Virtus Sanremo e Vadino), non ci sarà più margine di errore negli spareggi promozione.

Nel girone C, ultimo atto tra Dego e Plodio, alle 17:00 allo stadio Perotti. Chi avrà la meglio non solo potrà fregiarsi del miglior piazzamento tra le valligiane, ma verosimilmente potrà disputare la prossima stagione in Prima Categoria.

Con due retrocessioni liguri dalla Serie D sarebbero cinque le società promosse sulle sette squadre vincenti i playoff nei rispettivi gironi di Seconda Categoria, ma tra eventuali ripescaggi e il probabile ampliamento del numero di squadre in Prima Categoria, chi domani riuscirà a prevalere avrà possibilità altissime di centrare la promozione.

Lo stesso discorso vale nel girone B, anche se sarà necessario un passaggio in più. La Spotornese aspetta infatti la vincitrice di Priamar - Borgio Verezzi.

In entrambi i casi in caso di parità dopo il 90° si andrà ai supplementari, se anche al 120° il risultato sarà in equilibrio sarà dichiarata vincente la squadra di casa.

Spazio anche alla gara di andata dei playout tra White Rabbit e Nolese, pleonastica data l'improbabile istituzione della Terza Categoria. Si gioca sul doppio confronto, si parte alle 18:30 al Chittolina con il match di andata.

Livescore su Svsport.it