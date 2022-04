Calcio. Serie D, botta e risposta Aperi-Gomes a inizio ripresa: Vado e Ligorna si accontentano del pari, al "Chittolina" finisce 1-1

VADO - LIGORNA 1-1 (51' Aperi, 54' Gomes)

Il signor Lotito di Cremona manda tutti negli spogliatoi: 1-1 tra Vado e Ligorna, a segno Aperi e Gomes in avvio di secondo tempo.

90' inizia il recupero, saranno cinque i minuti di extra time

86' giallo per Capra che non concedeva distanza su calcio piazzato a favore del Ligorna

85' cinque al termine, non si segnalano più occasioni degne di nota. Partita che si trascinando verso l'1-1 finale

76' si fa male Nicoletti, spazio a Turone per questo finale

75' Calcagno si libera bene sulla corsia mancina, pallone arretrato per Botta che calcia col mancino, sfera di poco alta. Lala in campo al posto di Bacigalupo, girandola infinita di cambi

71' ritmi da fine stagione in questa fase, le squadre sembrano accontentarsi del pari evitando guai peggiori. Intanto Solari inserisce Anselmo, fuori Casazza

65' Lazzaretti rileva Cattaneo, un centrocampista per un altro

61' triplo cambio per Roselli: dentro Donaggio, Gerbino e L. Garbarino al posto di Gomes, Lipani e Brunozzi

59' Brunozzi converge da sinistra a destra e calcia cercando l'angolino basso alla sinistra di Cirillo, ci mette una pezza De Bode che devia in angolo

56' Quarta rileva Lo Bosco, che non ha ancora i novanta minuti nelle gambe

54' GOMES, IL PAREGGIO IMMEDIATO DEL LIGORNA! Angolo di Botta, incornata vincente del centravanti ex Savona che, con una palombella, supera Cirillo. Rivedibili le marcature in area vadese...

53' reazione genovese con Bacigalupo, destro di prima intenzione deviato in corner da un difensore rossoblu

51' APERI! LA SBLOCCA IL VADO! Lo Bosco lotta al limite e riesce a trovare un corridoio che premia l'ex Troina, pasticcio difensivo del Ligorna e il numero dieci appoggia di piatto a porta sguarnita.

50' grossa chance per la squadra di Solari: Cattaneo recupera palla a metà campo e serve subito Lo Bosco, dai e vai all'ingresso dei sedici metri con l'attaccante rossoblu che non riesce ad agganciare il pallone a pochi passi dalla linea

47' Calcagno a cercare la zampata di Gomes sul primo palo, l'ex Savona impatta con la punta del piede ma spedisce a lato

46' angolo di Capra, Cipolletta di testa allontana, Cattaneo raccoglie e calcia da fuori, conclusione fuori misura

Si ricomincia

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo sul parziale di 0-0, a tra poco per il racconto della ripresa

45'+1' Aperi pescato in offside, netta la posizione irregolare del bomber siciliano.

45' Gomes calcia a giro sul palo di Cirillo che controlla in due tempi.

44' Tinti contrasta in maniera irregolare Cericola al limite dei sedici metri, chance su punizione per la squadra di Roselli

40' Calcagno sulla sinistra sta mettendo in grande difficoltà Nicoletti, Ligorna con le idee più chiare rispetto al Vado

38' Bacigalupo a tu per tu con Cirillo dopo un bel suggerimento in verticale da parte di Botta, tutto fermo per posizione di fuorigioco

32' gran botta di Cenci dal limite, centrale per Atzori che controlla senza problemi

30' Botta cerca un compagno nell'area piccola, ci sono però le manone di Cirillo a mettere tutti d'accordo

29' gran giocata di Cericola che se ne va in mezzo a due avversari all'altezza della bandierina, costretto a spendere fallo Casazza, chance su palla inattiva per i genovesi

28' pochi spunti da segnalare, partita abbastanza bloccata con il Vado che fatica a rendersi pericoloso

19' Napolitano raccoglie una corta respinta della difesa genovese e calcia al volo di prima, pallone che si impenna senza creare pericoli alla porta di Atzori

18' Cipolletta in scivolata rischia qualcosa ma anticipa Capra pronto al traversone, angolo per il Vado

14' Ligorna a centimetri dal vantaggio: Brunozzi semina il panico sulla sinistra e mette in mezzo un pallone invitante su cui si avventa Lipani, deviazione da pochi passi che termina a lato di un soffio

8' tante interruzioni in questo avvio, a terra ora Bacigalupo, che sembra comunque in grado di proseguire

5' subito una tegola per il Vado, non ce la fa Galvanio, che lascia il posto a Napolitano. Problema muscolare per l'esterno offensivo rossoblu

3' si rivede Lo Bosco dal primo minuto, Solari opta per il 4-2-3-1 con Galvanio, Capra e Aperi alle spalle del capitano ex Sanremese. Tra le file genovesi in campo Gomes nel ruolo di centravanti, subito pericoloso con un sinistro dal limite dell'area piccola terminato di poco alto

2' giornata fredda e piovosa al "Chittolina", condizioni quasi invernali e poco pubblico in tribuna

1' inizia la sfida! Vado in completo rossoblu, divisa completamente bianca per il Ligorna

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Cirillo, Nicoletti, Casazza, Cattaneo, De Bode, Tinti, Capra, Cenci, Lo Bosco, Aperi, Galvanio.

A disposizione : Colantonio, Favara, Turone, Lazzaretti, Anselmo, Della Rossa, Bonanni, Napolitano, Quarta.

Allenatore : Solari

LIGORNA: Atzori, Calcagno, Placido, Botta, Bacigalupo, Gomes, Brunozzi, Cericola, Cipolletta, Lipani, Garbarino A.

A disposizione : Parise, Alberto, Garbarino L., Donaggio, Lala, Gerbino, Salvini, Casanova, Silvestri

Allenatore: Roselli