Calcio. Vado-Ligorna, al "Chittolina" si gioca per evitare di essere risucchiati in acque pericolose: rossoblu e genovesi cercano la zampata finale in ottica salvezza

Vietato rilassarsi anche con la quota dei 40 punti superata già da alcune domeniche. L'anomala classifica del girone A di Serie D obbliga praticamente tutte le squadre a scendere in campo con il coltello tra i denti, per evitare spiacevoli sorprese nelle ultime quattro giornate di campionato.

Lo sanno bene anche Vado e Ligorna, protagoniste di una stagione fin qui mediamente positiva, ma che dovranno necessariamente conquistare ancora un piccolo gruzzoletto di punti per considerarsi salve a tutti gli effetti.

La sfida odierna rappresenta l'occasione ideale per compiere quel balzo in avanti verso il centro classifica, in cui, al momento, sono racchiuse addirittura sette squadre in soli sei punti.

Solari si affiderà ancora al trio Galvanio, Aperi, Capra nel reparto avanzato, qualche opzione in più per mister Roselli (specie tra difesa e centrocampo, dove scendereanno in campo tanti ex Savona e Albisola), reduce dallo 0-0 casalingo di mercoledì contro il Derthona.

Fischio d'inizio alle ore 15.00, webcronaca su Svsport.it