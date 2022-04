E' stato un sabato pregno di vittorie per lo Sharin Judo

Sabato 23 aprile al palacupole di torino si è tenuta l edizione 2022 della JUDO TURIN CUP nella quale lo SHARIN JUDO ha portato due judoka savonesi sul podio .

Isabella Rimondo conquista una medaglia di bronzo , nella categoria junior 57 chili, dimostrando un ottima maturità judoistika.

Davide Crevani sale sul secondo gradino del podio, alla prima prova dopo il salto nella nuova categoria di peso, non facendosi per nulla intimorire e finendo tutti gli incontri prima del tempo limite.

Una gara bellissima gara, ma che lascia un po di amaro in bocca, per Federico Cerullo che nonostante abbia portato un grande judo in materassina, si ferma ai piedi del podio dopo 5 vittorie e 2 sconfitte .

Gara sfortunata per Alessio Ferraro che dopo due vittorie si ferma per un piccolo infortunio.

Ma lo SHARIN JUDO , ha colto grandi soddisfazioni anche al BUDO TROPHY svoltosi a Genova; una gara destinata ai piccoli samurai ( dai 4 ai 10 anni ).

Qui una piccola armata di guerrieri, ha ottenuto una pioggia di IPPON (ippon nel judo è il ko , che fa finire l incontro prima del tempo massimo) e podi, dando battaglia proprio come gli agonisti più grandi !

Il presidente Igor Piperis si dice felice di tutto il movimento SHARIN JUDO, che vede negli agonisti la punta di un iceberg che ha alla base un enorme vivaio di giovani davvero talentuosi.

In questo periodo pandemico davvero difficile, puntare sui giovani e per i giovani, ci dimostra che è stata la scelta giusta; una scelta fatta per lo sport, per il judo e per il sociale .